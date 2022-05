Oroscopo Branko domani 14 maggior 2022: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Bilancia (dal 23 settembre al 22 ottobre)

È probabile che avrai una riunione di lavoro che comporta la discussione di idee e la condivisione di pensieri con altre persone che stanno anche cercando di raggiungere il tuo stesso obiettivo, quindi dovresti essere in grado di ascoltare l'opinione di tutti ed esporre i tuoi pensieri.

Scorpione (dal 23 ottobre al 21 novembre)

È un'ottima giornata per godersi la famiglia e le persone che ami di più, non dovresti pensare che avrai sempre tutto il tempo del mondo da condividere con loro, approfitta di questi giorni speciali.

Sagittario (dal 22 novembre al 21 dicembre)

La persona che ami sta attraversando un periodo complicato di salute, quindi sarebbe molto bello passare un po 'di tempo al loro fianco, non è necessariamente qualcosa di serio, ma se devi chiedere qualche giorno di ferie o lasciare il tuo lavoro per questo, non esitare un secondo.

Capricorno (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

La persona che hai iniziato a incontrare sta pensando di dirti che non vuole più seguire qualcosa di romantico con te, è probabile che si sia reso conto che sono meglio come amici che come possibile partner, se ciò accade non chiuderti alla possibilità di rimanere in contatto con questa persona.

Acquario (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

È un buon giorno per coloro che si dedicano all'area della salute e della terapia di qualsiasi tipo, poiché è molto probabile che ricevano le congratulazioni di qualcuno di importante per il lavoro che hanno svolto per conto di una persona in particolare, un regalo potrebbe venire come ringraziamento.

Pesci (dal 19 febbraio al 20 marzo)

È un buon momento per iniziare a prendersela comoda e camminare lentamente lungo il percorso che stai avanzando. Ricorda che l'importante è sempre raggiungere l'obiettivo che ti sei prefissato nel migliore dei modi