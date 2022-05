Oroscopo Branko domani 22 maggio 2022, lo zodiaco i dodici segni

Come ogni giorno noi della redazione di newsitaliane vi offriamo l'elenco completo di tutto il palinsesto televisivo italiano. Vogliamo ricordare a tutti i telespettatori che alcuni programmi o film possono essere soppressi per svariati motivi. Ricordiamo inoltre, che molti film si possono vedere anche in streaming

Ariete

Partecipare a gruppi di lavoro o avere un rapporto maggiore con le persone che ti circondano è un buon consiglio per i Pesci oggi. Hai la tendenza a chiuderti nei tuoi compiti e lasciare poco tempo per la relazione con gli altri.

Toro

Devi trovare qualcuno che ti guidi in una situazione che sta sfuggendo al tuo controllo, Acquario. Cerca quella persona che sai che ti darà buoni consigli. Non sei solo, quindi non sentirti onnipotente di fronte a possibili problemi, cerca di cercare aiuto.

Gemelli

Il mondo è un posto meraviglioso, dove puoi imparare e incontrare persone di ogni tipo, Capricorno. Smetti di chiuderti da solo nel tuo lavoro, concediti lo spazio per uscire e ri-esplorare sfaccettature che pensavi fossero state dimenticate.

Cancro

Stai bruciando fasi della tua vita, quindi non sentirti disorientato se si verificano determinati cambiamenti durante questo periodo. Un'amicizia è in pericolo, se non vuoi perdere quella persona, ti consiglio di chiamarla oggi o di farle visita, Sagittario.

Leone

Non sei in un momento per riposare, non importa quanto sia meritato, Scorpione. Ci sono momenti nella vita in cui dobbiamo lavorare sodo per andare avanti e raggiungere i nostri obiettivi. Questo non significa che non avrai alcun momento di riposo.

Vergine

Godere della vita semplice e ordinaria sarà il compito di oggi per i leoni. La tua vita ha bisogno di equilibrio, quindi non pensare tutto il tempo al lavoro e fare soldi, devi anche goderti un po '.

Bilancia

Buon momento per fare una vacanza e godere di tutto ciò che hai raggiunto. Grazie al tuo sforzo e al tuo duro lavoro, le cose buone stanno arrivando e devi darti il tempo e lo spazio per godertele. Un viaggio con gli amici potrebbe essere un buon panorama.

Scorpione

Se sei fortunato e hai ancora tua madre con te, assicurati di visitarla o chiamarla. Se hai avuto un problema con esso, oggi è un buon giorno per sistemare le cose. Ricorda che gli esseri umani non sono eterni e tua madre è la persona più importante, la Vergine.

Sagittario

Situazioni complicate sul lavoro possono portarti a mentire o mostrare un volto che non è tuo, molte volte lo facciamo per raggiungere i nostri obiettivi. Non aver paura di essere onesto, allora potrebbe essere peggio.

Capricorno

Molte volte siamo accecati dalle cose che abbiamo di fronte, lo sai bene, Gemelli. Cerchiamo di non vedere la realtà per paura di perdere ciò che vogliamo di più. Il lavoro è complicato, ma puoi aggirarlo usando tutte le tue abilità. Un sacco di incoraggiamento!

Acquario

Tempo per amare e condividere con i tuoi cari, non perderlo. È un giorno per dare spazio alla coppia e mettere da parte le faccende per un po'. Avrai un momento di relax nel tuo lavoro, quindi approfittane per trascorrere la giornata con la persona amata. Ogni secondo conta.

Pesci

Grandi cambiamenti stanno accadendo intorno a te, quindi devi prestare attenzione. Se ti trovi alla ricerca di un lavoro, espandi le tue opzioni, non chiuderti a ciò che pensi di sapere. Se sei già in un posto stabile, è meglio rimanere lì e adattarsi ai cambiamenti, Ariete.