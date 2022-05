Oroscopo Paolo Fox domani 22 maggio 2022: Previsioni sagittario, capricorno, acquario e pesci

Oroscopo Paolo Fox 22 maggio Sagittario

Non pretendere dagli altri ciò che non pretendi da te stesso. Forse le tue intenzioni sono buone, ma prima di intervenire nella vita degli altri, devi risolvere i tuoi ostacoli.

Oroscopo Paolo Fox 22 maggio Capricorno

C'è un problema di lavoro che hai evitato perché non è una tua responsabilità, ma forse sarebbe una buona idea intervenire questa volta, se puoi e hai le capacità per farlo.

Oroscopo Paolo Fox 22 maggio Acquario

Ti riunirai con una persona con cui le cose non sono andate molto bene l'ultima volta che se ne sono andati. Forse è il momento di lasciar andare i rancori del passato e riprendere la relazione. Non lasciare che l'orgoglio ti faccia perdere persone che potrebbero contribuire alla tua vita.

Oroscopo Paolo Fox 22 maggio Pesci (

Non lasciare che un piccolo problema influenzi la tua giornata. Potresti sentire la frustrazione, ma non lasciare che quella sensazione rimanga più a lungo del necessario. Riprendi la tua vita e vai avanti, non rimanere bloccato.