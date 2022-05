Oroscopo Paolo Fox domani 23 maggio 2022, le previsioni zodiacali per te

Ariete

Oggi confermeranno alcune notizie che ti daranno molta tranquillità. Saranno d'accordo con te in una questione in cui avevi sentito di essere usato o di aver agito arbitrariamente e ingiustamente. Inoltre, servirà in modo che non lo facciano di nuovo. Due lati diversi potrebbero tirarti su, Ariete. Può darsi che nessuno dei due stia davvero facendo un buon motivo per tirarti in un modo o nell'altro. Renditi conto che potrebbero essere necessari aggiustamenti per adattarti allo schema delle cose e adempiere alle tue responsabilità. Una persona cara potrebbe distrarti in modi sottili. Cerca di non essere troppo sviato se puoi evitarlo.

Toro

C'è un certo sollievo in qualche questione sociale o in relazione a un gruppo in cui ci si muove e in cui sono sorte tensioni, forse perché qualcuno vuole imporre i propri criteri senza contare affatto sugli altri. Ora questo cambierà. La tensione potrebbe essere un po' alta in quasi tutti e tutto ciò che incontri oggi, Toro. Alcuni sentiranno un forte bisogno di stabilità e disciplina. Altri potrebbero chiedere divertimento e frivolezza spensierata. Potresti essere preso nel mezzo. La cosa peggiore è che nessuna parte, inclusa la tua, vorrà scendere a compromessi. Cerca di non prendere le cose troppo sul serio.

Gemelli

C'è un certo sollievo in qualche questione sociale o in relazione a un gruppo in cui ci si muove e in cui sono sorte tensioni, forse perché qualcuno vuole imporre i propri criteri senza contare affatto sugli altri. Ora questo cambierà. Ricorda che sei stato messo qui per divertirti, Gemelli, e che la felicità è il tuo vero destino. Tienilo a mente oggi, poiché le forze potrebbero tendere ad allontanarti dal divertimento che hai avuto. È probabile che ci sia un tono che fa riflettere nella giornata che sta ostinatamente lavorando per piovere sulla tua parata. Riconosci la necessità di struttura e stabilità, ma non lasciarti abbattere.

Cancro

Continui a pensare alla conversazione di ieri, ma la verità è che oggi trarrai buone conclusioni che ti porteranno a un benefico cambiamento di prospettiva. Forse è il momento di allontanarsi da certi circoli che portano solo confusione. Tu, tra tutte le persone, apprezzerai il bisogno di struttura e stabilità in un giorno come questo, Cancro. Questa energia pratica potrebbe togliere parte del divertimento dall'equazione. All'inizio potresti non riconoscerlo, ma se non stai attento, il divertimento della tua vita potrebbe essere sminuito a poco a poco. Assicurati di tenerti stretto alle cose che danno alla tua vita passione e scopo.

Leone

Fai attenzione a non lasciarti sfuggire con noncuranza alcune informazioni private che non ti interessa che nessuno conosca. Tieni d'occhio i dispositivi elettronici in modo che nessuno possa vedere sugli schermi qualcosa di delicato o che semplicemente non hai voglia di dire agli altri ancora. La tensione tende a salire a un livello elevato se non stai attento a come usi le parole, Leone. La cosa difficile è che le forze cercheranno di spingerti e tirarti in modi diversi. Potresti incoraggiare a concentrarti sul collettivo, mentre gli altri si preoccupano solo di se stessi. Ancora un'altra forza richiede rimedi obsoleti e strutture tradizionali che non funzionano più per te. Apri la tua strada!

Vergine

Sospetti che qualcuno ti stia nascondendo una notizia o un'informazione per paura della tua reazione, poiché è qualcosa che non ti piace o che pensi sia un male per altre persone, forse un bambino o la coppia. È meglio cercare di avere più empatia. Dai un'occhiata a cosa sta succedendo intorno a te oggi, Vergine. Esegui alcune elaborazioni interne prima di giungere a una conclusione sul modo migliore di procedere. Potresti scoprire che forze potenti stanno cercando di conquistarti in un campo o nell'altro. Non classificarti in un modo di fare le cose. Tieni presente che il percorso migliore è spesso una combinazione di diversi percorsi.

Bilancia

Se torni in un luogo in cui ti sei divertito, sarai in grado di ricordare quelle esperienze con affetto e buon umore, ma ciò non significa che ti lasci trasportare dalla malinconia. Dovete concentrarvi sul presente e vivere oggi, che è la vostra realtà.

Scorpione

Lascia andare un po 'le redini, non vuoi controllare tutto e dare più responsabilità a casa a coloro che condividono quello spazio con te, perché è il modo per avere un eccesso di lavoro per i compiti. Sarà un bene per la tua tranquillità.

Sagittario

C'è un problema che oggi ti favorisce pienamente, anche se è qualcosa che non hai promosso e che ha a che fare con un miglioramento della tua qualità della vita. Qualcuno tira alcuni fili che facilitano tutto questo e che ti portano benessere e gioia.

Capricorno

Qualche piccolo disagio fisico diventerà un po' ribelle oggi e probabilmente dovrai mettere da parte quello sport che ti piace tanto, almeno per qualche giorno. Dovresti consultare qualcuno di esperto per risolvere il problema il prima possibile.

Acquario

Hai smesso di interessarti a ciò che fa una persona che prima significava molto per te ed è chiaro che questo significa che non ti senti più lo stesso per loro. Questo allontanamento non significa alcun dolore emotivo. Qualcosa è cambiato dentro di te.

Pesci

Non abbassare la guardia oggi se tocchi un problema di denaro con un membro della famiglia, poiché potresti aver avuto molta generosità con loro e credere ancora di non esserti comportato bene. Potrebbe essere necessario rispiegare la tua posizione e difendere i tuoi interessi.