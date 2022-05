Oroscopo Branko oggi lunedì 23 maggio 2022, le previsioni della giornata

Ariete

Hai tutte le schede elettorali per goderti una domenica davvero felice in cui le cose andranno come vorresti di più. Inoltre, è anche molto probabile che oggi riceverai una sorpresa che ti renderà immensamente eccitato, soprattutto in relazione a qualcosa che stavi aspettando da molto tempo.

Toro

Una delusione sentimentale inaspettata o con una delle persone che ami di più potrebbe rovinarti la giornata in modo significativo. Per questo è probabile che cerchi la solitudine o se sei con altre persone ti mostri un po' scomparso o ignaro di ciò che sta accadendo intorno a te. Presto starai meglio.

Gemelli

Ti impegni in tanti compiti e ti dedichi a un'instancabile attività fisica e intellettuale, ma nonostante tutto questo non riesci a stare molto bene o a liberarti completamente delle preoccupazioni o della malinconia per cose del passato che non possono tornare. Hai bisogno di tempo.

Cancro

Oggi avrai una giornata molto felice o in alcuni momenti ti sentirai molto felice, o perché ti succederà qualcosa di molto buono o semplicemente perché sarà uno di quei giorni in cui vedrai tutto in rosa. Ma tutto indica che potresti ricevere davvero una bella sorpresa.

Leone

Una persona cara o un membro della famiglia ti sconvolgerà o forse avrà un incidente o un incidente inaspettato e questo minaccerà di rovinarti la giornata. Urano ora domina il tuo destino, portandoti sorprese, novità e svolte radicali degli eventi, ma non sempre in peggio.

Vergine

Hai pochi momenti in cui puoi davvero rilassarti e fare una pausa, tuttavia, questo potrebbe essere uno di quelli. Le stelle ti favoriscono ed è un momento propizio per te per raccogliere molte delle cose buone che hai seminato, in particolare l'amore e il sacrificio ai tuoi cari.

Bilancia

Oggi: le parole ti influenzeranno solo nella misura in cui glielo permetterai. Isolati da un ambiente ostile e rispetta i tuoi obblighi. Amore: durante la giornata di oggi ci saranno alcune conversazioni che, ben focalizzate, ti permetteranno di crescere come coppia. Ricchezza: non sottovalutare i vantaggi di incontrare le persone giuste nel tuo ambiente di lavoro. Questo potrebbe aprirti molte porte. Benessere: tutti i tipi di progressi definitivi che puoi fare nella tua vita saranno strettamente legati ai cambiamenti. Non aver paura del nuovo.

Scorpione

Oggi: I consigli degli altri ti saranno inutili, perché non conoscono le tue vere motivazioni e progetti. Amore: devi dare la priorità alle richieste dei tuoi esseri più vicini. Per quanto non ti chieda aiuto direttamente, ne avrà bisogno. Ricchezza: non dovresti sprecare denaro poiché ne avrai bisogno a breve per investirlo in questioni importanti. Qualcuno ti farà un'offerta. Benessere: cerca di interpretare i tuoi sogni perché potrebbero essere importanti e contenere messaggi sui tuoi veri desideri.

Sagittario

Oggi: qualunque cosa accada, sia nel bene che nel male, alimenterà il tuo spirito combattivo. Approfitta del momento di benessere. Amore: lasciati alle spalle liti e disaccordi e cerca nuove forme di contatto con la persona amata. Allevierai gli aspetti stagnanti nell'amore. Ricchezza: non esitare un minuto a mettere tutta la tua creatività, sfrutta appieno le nuove opportunità che si presentano. Benessere: Una buona tonicità nella zona addominale è fondamentale per la perfetta statica della colonna vertebrale. Fai esercizi quotidiani.

Capricorno

Oggi: segnale di allerta. Un evento insolito ti aiuta a definire il tuo futuro. Il tuo spirito avventuroso genererà il caos sentimentale. Amore: se hai una relazione da molto tempo e la routine ha riscaldato la relazione, dovrai rinnovare i tuoi vecchi riti d'amore. Ricchezza: la crisi finanziaria ti porterà a prendere il toro per le corna. Sottolinea l'aspetto economico e il tuo sviluppo personale. Benessere: il nervosismo influisce sulla tua salute e sui tuoi rapporti familiari. Calmati, metti un telo di acqua fredda e ritrova la calma tanto agognata da tutti.

Acquario

Oggi: ti senti tra due strade da scegliere. Entrambe le opzioni sono allettanti. Non avere fretta, lascia che il tempo agisca da guida. Amore: Assediato dal sesso opposto, schiva delicatamente coloro che possono comprometterti. Fai attenzione, non stabilire legami intimi. Ricchezza: Dopo giorni faticosi, arriva un momento di rilassata attesa. Presto ti verranno presentate offerte interessanti. Benessere: Lasciati guidare dall'intuizione e promuoverai un crescente benessere familiare. Evita cose promettenti che non puoi mantenere.

Pesci

Oggi: sarai sentimentalmente regolare. Ma in cambio della sfortuna in amore, sarai più fortunato per il resto della tua vita. Amore: sei romantico, sensuale e appassionato. Le porte dell'amore si aprono. Se non hai un partner troverai qualcuno giusto per la tua misura. Ricchezza: cambiamenti alla porta e tutto in meglio. Se hai un surplus, non esitare a fare investimenti con possibilità di espansione. Benessere: oggi puoi capire la differenza tra essere belli fuori ed essere belli dentro. Evita quelli superficiali, ti sentirai meglio.