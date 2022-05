Oroscopo Branko domani 25 maggio 2022: Ariete controllo. Toro Privacy

Oroscopo Branko 25 maggio ARIETE

Amore: rinuncia a quel cattivo umore, il tuo partner ha bisogno di te. Soldi: buon momento per vendere quello che vuoi. Lavoro: non essere così scontroso e avvicinati ai tuoi colleghi. Salute: quell'ossessione per i problemi di salute passerà. Marte, il vostro pianeta dominante, entra nel vostro segno oggi. Esalta in te il romanticismo e la passione. Non dimenticare che per questi stessi motivi hai commesso cose folli che ti sono costate facce nell'aspetto sentimentale. È necessario mantenere il controllo in modo da non cadere in eccessi.

PAROLA SACRA: Controllo

Oroscopo Branko 25 maggio TORO

Amore: è essenziale che parli con il tuo partner per risolvere i problemi. Denaro: buon momento per investire un po' di soldi nel mercato azionario. Lavoro: Nuove attività professionali. Salute: occupa la tua mente con la lettura, i film e altre distrazioni. Non darli a te stesso ora volendo pagare tutti quando sei bravo. Non mettere in gioco il tuo libretto degli assegni, i tuoi risparmi in quanto potrebbe essere costoso. Prenditi cura della tua privacy. Lascia che niente e nessuno invada quel lato segreto di te che conservi come un tesoro. Richiesta da rispettare.

PAROLA SACRA: Privacy

Oroscopo Branko 25 maggio GEMELLI

Amore: L'amore favorisce le donne di questo segno. Denaro: controlla l'importo che spendi per scommesse e lotterie. Lavoro: tieni la mano sinistra con i tuoi rapporti di lavoro. Salute: Il suo ritmo di vita lo porta a trascurare un po' la sua salute. Il piacere di dare, di aiutare il prossimo è esaltato. Le tue emozioni saranno in superficie. Controlla quella sensibilità esagerata poiché tutto ciò che va agli estremi è dannoso. Devi localizzarti nel tuo centro ed essere molto sicuro di quanto lontano vuoi andare. Fai molta attenzione in tutto.

PAROLA SACRA: Situare

Oroscopo Branko 25 maggio CANCRO

Amore: se hai un partner, vorrai sorprenderlo. Denaro: la situazione finanziaria di un amico influisce sulla tua. Lavoro: approfitta dell'aiuto offerto dai tuoi colleghi. Salute: evitare ambienti asciutti. Enfatizza la cura della tua salute. Tieni d'occhio eventuali problemi di dolori o sintomi nella zona dello stomaco. Evita di mangiare più dolci o dolcetti di quelli di cui il tuo corpo ha bisogno. Controlla anche il tuo personaggio, in quanto sarà in qualche modo esplosivo sotto l'energia di Marte.