Oroscopo Branko domani 25 maggio 2022: Leone miracolo. Bilancia passione

Oroscopo Branko 25 maggio LEONE

Amore: nel campo dell'amore devi temperare il tuo spirito. Denaro: buon momento per spendere i tuoi soldi per l'intrattenimento. Lavoro: metti al lavoro le tue capacità di leadership. Salute: concediti una pausa e riposati un po' di più. Marte riversa la sua energia sul denaro o sulla finanza. Se organizzi e ti assumi la responsabilità dell'assicurazione, sarai vinto. Elimina tutto ciò che ti intossica, ciò che non ti soddisfa, ciò che ti distrugge. Un miracolo accadrà nella tua vita e ne cambierà il corso.

PAROLA SACRA: Miracolo

Miracolo NUMERI FORTUNATI: 4, 17, 32

Oroscopo Branko 25 maggio VERGINE

Amore: non sarà molto socievole o festoso. Soldi: la tua negligenza può causarti delle spese extra. Lavoro: essere in ordine sarà utile al lavoro. Salute: dovresti prendere precauzioni con cibi e bevande. Coltivate la vostra anima e nutrirete il vostro intelletto. Marte risveglia la creatività in te. Creerai un nuovo Universo per te stesso. Coloro che ti invidiano possono aumentare, ma Dio e gli Angeli ti salvano da ogni intrigo e da ogni malevolenza. Nel settore dell'amore, osa fare tutto poiché devi vincere.

PAROLA SACRA: Creare

Creare NUMERI FORTUNATI: 9, 26, 42

Oroscopo Branko 25 maggio BILANCIA

Amore: i progressi nella nuova relazione sono lenti. Denaro: metti in ordine le tue bollette e rivedi tutte le tue spese. Lavoro: troverai supporto per raggiungere i tuoi obiettivi professionali. Salute: buono stato fisico e mentale. Esalta ciò che nascondi, ciò che non vuoi esprimere a quella persona che ti piace così tanto. Marte risveglia le tue passioni e dà libero sfogo alla tua immaginazione. È tempo di rispondere a quelle domande che ti poni quotidianamente e a cui non dai una risposta. Cerca dentro, parla con il cuore.

PAROLA SACRA: Passione

Passione NUMERI FORTUNATI: 9, 22, 17

Oroscopo Branko 25 maggio SCORPIONE

Amore: consolidamento della tua relazione amorosa. Denaro: la tua economia è eccellente, aiuta chi ne ha bisogno. Lavoro: cerca di essere più amichevole con i colleghi. Salute: la luna non dovrebbe controllare il tuo umore. Marte ti porta a uscire da vecchi dogmi e fanatismo che ti hanno tenuto paralizzato e schiavo. Le vostre regole e i vostri comandamenti ora escono dal vostro cuore. Nessuno sarà in grado di dominarti o manipolarti a tuo piacimento poiché ti sentirai aggressivo per difendere il tuo fino alla fine.