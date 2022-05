Oroscopo Paolo Fox domani 29 maggio 2022, le previsioni segno per segno

Ariete

Se ti aspetti una notizia di lavoro magari dal tuo partner o da qualcuno a cui tieni molto, sarai molto consapevole del cellulare oggi. Ciò rende i nervi molto vicini alla pelle. Cerca di pensare ad altre cose e non guardarlo tutto il tempo.

Toro

Tieni d’occhio una certa persona che ti sta inviando troppe perdite perché non è qualcuno con cui potresti avere tanta fiducia. Potresti essere interessato, ma con una certa distanza al momento. Rendilo il più chiaro possibile.

Gemelli

Non dovresti ascoltare nessuno che voglia fermarti o ispirarti con qualche paura per quella decisione che hai preso e che ha a che fare con un salto fuori dalla tua solita cerchia, cambiare radicalmente qualcosa o andare in un altro paese. Questo passo sarà fondamentale.

Cancro

Devi organizzare la settimana in modo da non cadere nello stress, poiché forse dovrai spegnere abbastanza incendi e qualcuno ti metterà sotto molta pressione. È essenziale lasciare il tempo di riposare e disconnettersi. Non vuoi coprire tutto, ti porterebbe ansia.

Leone

Oggi seguirai molto da vicino alcuni movimenti nel piano economico che ti riguardano perché significano cambiamenti nei tuoi approcci o nei tuoi investimenti di qualche tipo. Non precipitarti in nulla e osserva i movimenti degli altri.

Vergine

È molto probabile che dovrai risolvere importanti problemi materiali con il tuo partner o con la famiglia, e devi mantenere la serietà e i tuoi criteri a questo proposito, ma non hai nemmeno bisogno di uno stato d’animo freddo e calcolatore. Metti tutto su una scala.

Bilancia

Sei felice di sentire qualcuno che è riuscito a superare un problema e hai anche l’opportunità di celebrare quella buona notizia, che ti farà guardare tutto oggi con ottimismo e voglia di divertirti. Sentirai che le cose migliorano molto.

Scorpione

Non aggrapparti tanto alle regole, agli ortodossi, poiché rispettare le regole ora ti impedisce di fare ciò che vuoi veramente e lì mostrerai la tua ribellione e il tuo desiderio di indipendenza. Qualcuno ti aiuta dandoti un indizio molto positivo.

Sagittario

I piccoli piaceri quotidiani vi daranno oggi gioie e un miglioramento della qualità della vita. Il semplice diventa grande oggi per te e in questo godrai molto senza bisogno di grandi cose che sono eccessive nel materiale. Tutt’altro.

Capricorno

Aumentare la tua intelligenza emotiva non è nulla che dovresti escludere, quindi sarà molto appropriato che tu sia in contatto con gruppi sociali o qualcuno che ha bisogno di qualche parola di conforto. Lavorare in quella direzione ti porterà benefici.

Acquario

Non batterai in giro dicendo a qualcuno quello che pensi, ma dovresti moderare il tuo tono se vedi che potresti cadere nello spiacevole o è qualcosa di irritato o aggressivo. Puoi fare la critica che ritieni appropriata o dare la tua opinione, ma con serenità.

Pesci

Non c’è bisogno di arrabbiarsi e tonificare i toni per dire a qualcuno, probabilmente della famiglia, un figlio o una figlia, cosa pensi che dovrebbero fare o meno, è importante. Non sarà ben accolto e vi porterà solo tensione. Usa il dialogo.