Come finisce Il Permesso 48 ore fuori: trama e finale spiegazione

Come finisce Il Permesso 48 ore fuori, sintesi e conclusione

Come finisce Il Permesso 48 ore fuori, narrazione dettagliata In un contesto di pura tensione, Luigi, un individuo esausto dalla vita, Donato, un pugile a terra per le sfortune subite, insieme ai più giovani Angelo, ancora intriso di speranze, e Rossana, erede di una famiglia benestante e anima ribelle, si trovano a pagare il proprio debito con la giustizia nel penitenziario di Civitavecchia. Una volta ottenute 48 ore di licenza, si trovano di fronte a una scelta cruciale su come impiegare questi preziosi momenti di libertà. Angelo e Rossana, dopo aver flirtato con l'idea della fuga, scelgono di ritornare dietro le sbarre, con l'intento di espiare i loro peccati e ricostruire le proprie esistenze da zero.

Il Permesso 48 ore fuori, disvelamento e ragionamento del film

Il destino di Donato è segnato da un combattimento illegale che deve vincere per salvare sua moglie dalle grinfie di Sasà. La vittoria è sua, ma si trova a dover affrontare una tragica verità: sua moglie era già morta. Nella lotta che segue, Donato trova la forza per sopraffare Sasà, usando un piccone come arma letale. Luigi, nel frattempo, tenta disperatamente di dissuadere suo figlio Michele dall'imboccare il suo stesso percorso di vita, senza successo. Alla fine, decide di mettere in salvo Michele e sua moglie Paola, portandoli lontano dalla città, in attesa dello scontro finale con Goran. Quest'ultimo, in un confronto diretto, uccide Luigi a colpi di pistola.

Il Permesso 48 ore fuori, elenco degli interpreti