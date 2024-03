Grande Fratello sondaggi televoto oggi, chi sarà eliminato stasera 18 marzo 2024: percentuali

Cosa dicono i sondaggi oggi? Nel cuore del reality show più discusso, il Grande Fratello, Alfonso Signorini ha lanciato un nuovo televoto a eliminazione. La tensione è alle stelle in attesa di scoprire chi, tra Anita Olivieri, Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti e Simona Tagli, dirà addio alla casa il 18 marzo 2024. Le dinamiche del gioco si fanno sempre più incerte, ma i sondaggi online offrono uno spaccato delle preferenze del pubblico, delineando potenziali scenari per l'eliminazione.

Grande Fratello sondaggi televoto ultima ora: Anita, Greta, Simona e Sergio

AGGIORNAMENTO ultima ora, mattina del 17 marzo. Le preferenze del nostro sondaggio del GF vedono Simona Tagli al comando con il 48,5%, seguita da Anita Olivieri al 36%, Sergio D’Ottavi al 10% e Greta Rossetti chiude con il 5,5%. Secondo i risultati condivisi da @sondaggi_gf su Twitter, troviamo Tagli al 58%, D’Ottavi al 18%, Rossetti al 14% e Olivieri al 10%.

AGGIORNAMENTO del pomeriggio del 16/04/2024. Nel sondaggio posizionato a fine articolo, Simona si conferma in testa con il 53,5%, Anita resta al 36%, seguite da Greta al 6% e Sergio al 4,5%. Le percentuali di @sondaggi_gf su Twitter mostrano una leggera variazione: Tagli al 60%, D’Ottavi al 17%, Rossetti al 13%, e Olivieri al 10%.

AGGIORNAMENTO ultima ora, 15-03-2024 sera. Nel nostro sondaggio, Simona Tagli e Anita Olivieri sono in parità con il 43,78%. Greta si colloca al secondo posto con il 7,94%, mentre Sergio si trova all'ultimo posto con il 4,5%. Su Twitter, l'account @sondaggi_gf indica una netta preferenza per Tagli al 61%, seguita da D’Ottavi al 17%, Rossetti al 13% e Olivieri al 9%.

Anita Olivieri, come anticipato dai sondaggi, ha già risentito del giudizio del pubblico nel televoto di giovedì, approdando così alla nomination a rischio eliminazione. Nonostante le aspettative di alcuni fan, sembra che Anita non abbia radunato un seguito sufficientemente forte fuori dalla Casa. Il nostro sondaggio a fine articolo rimane aperto: chi sarà salvato? Il destino di Anita appare incerto, mentre i sostenitori di Simona Tagli si mobilitano per evitarle l'eliminazione.

GF sondaggi Twitter e vota anche tu: le percentuali di oggi

Alla luce degli ultimi aggiornamenti, Anita Olivieri sembra la meno favorita con solo il 9% delle preferenze. Greta Rossetti, non molto distante, si attesta al 10%. Sergio D’Ottavi, invece, raccoglie un 19% delle preferenze, segnale di un appoggio non trascurabile. Queste percentuali, sebbene indicative, non rappresentano l'esito definitivo, ma offrono un'idea su chi il pubblico potrebbe decidere di salvare in questa appassionante corsa contro il tempo nel cuore del Grande Fratello.