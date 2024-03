Antonio e Vincenzo, chi sono i figli di Nino D'Angelo: età, mamma, lavoro e dove vivono

Nino D'Angelo, un talento senza confini: noto principalmente come cantautore di successi napoletani, la sua arte spazia dal canto alla regia, passando per la recitazione e la sceneggiatura. Ma oltre alla sua eclettica carriera artistica, cosa conosciamo della sua vita privata? Gaetano D'Angelo, questo il suo vero nome, è nato il 21 giugno 1957 in provincia di Napoli e ha trascorso la sua vita a Casoria, circondato dall'affetto della sua famiglia: la moglie Annamaria e i figli Vincenzo e Antonio. Ma entriamo nel dettaglio della vita dei suoi discendenti.

Le informazioni sul figlio di Nino D'Angelo Antonio

Antonio D'Angelo, primogenito della famiglia, segue le orme del padre nel mondo dell'arte diventando un affermato regista e sceneggiatore. Dopo gli esordi come assistente alla regia, nel 2002 ha debuttato con alcuni cortometraggi, tra cui uno particolarmente acclamato nel 2007, che lo ha portato a essere candidato al David di Donatello come miglior regista esordiente. Sposato con una donna di nome Roberta, della quale si sa poco, Antonio ha un figlio, Gaetano, proseguendo la tradizione familiare nel campo artistico.

Chi è Vincenzo, il secondo figlio di Nino D'Angelo

Vincenzo, il secondogenito, ha scelto un percorso professionale diverso, dedicandosi al giornalismo. Collaboratore de La Gazzetta dello Sport, ha avuto l'opportunità di intervistare il padre sul suo amore per il calcio e per il Napoli. Riservato e lontano dai social, a differenza del fratello Antonio, Vincenzo mantiene un basso profilo pubblico, celando i dettagli della sua vita privata dietro una cortina di discrezione.

Sul fronte privato, anche la moglie di Nino, Annamaria Gallo, si tiene lontana dai riflettori. Conosciuta per la sua bellezza mediterranea, Annamaria conduce una vita discreta, lontana dall'attenzione mediatica. La sua storia d'amore con Nino inizia da giovanissima, promettendosi a lui fino al raggiungimento dell'età nuziale. Questo legame, iniziato in tenera età, si è trasformato in una solida unione, fondamento della famiglia D'Angelo.

La vita di Nino D'Angelo e della sua famiglia ci offre uno spaccato su come il successo e il talento possano convivere armoniosamente con una vita privata ricca di affetti e lontana dal clamore del mondo dello spettacolo. Attraverso i racconti dei suoi figli Antonio e Vincenzo, emerge il ritratto di un uomo che, oltre ad essere un artista a tutto tondo, si rivela anche un padre e marito devoto, capace di trasmettere i valori dell'arte e della famiglia.