Stefano D’Orazio: chi sono i figli del noto tastierista dei Pooh, età, carriera, vita privata

Stefano D’Orazio è stato uno dei batteristi più noti della musica italiana. Storico componente ed ex batterista dei Pooh purtroppo Stefano D’Orazio ci ha lasciati nel 2020 dopo essere stato colpito da una malattia circa un anno prima. Pare che le sue condizioni di salute fossero peggiorate dopo aver contratto il covid-19.

Stefano D’Orazio, chi sono i suoi figli

Ad ogni modo, nel corso della sua vita ha avuto diverse relazioni e soltanto in tarda età è convolato a nozze con una donna di nome Tiziana. Stefano D’Orazio nel corso della sua vita non ha avuto figli ma è stato sicuramente considerato da Silvia Di Stefano come un vero e proprio padre. Lei è la figlia della cantante Lena Biolcati che a sua volta pare abbia intrapreso la carriera nel mondo della musica. Ma cosa sappiamo di lei? Sicuramente sono stati molto legati nel corso della loro vita e di questo ne ha parlato proprio la stessa nel corso di diverse interviste.

Chi è Silvia Di Stefano, colei che ha considerato Stefano un padre

“Sono cresciuta a pane e musica tra le note dei Pooh. Il grande fuoco che ho dentro, quello per cui non riesco mai a fare a meno di un palco, è la chiave per emozionare nella grande arte chiamata musical”. Questo quanto dichiarato da Silvia che ha studiato presso la scuola Ribalte di Enzo Garinei e al Mastmaster di Roma, seguendo anche diversi corsi di canto di Nora Orlandi. La giovane ha preso parte anche ad alcune tournée di sua madre come corista e in alcuni concerti avrebbe anche dettato con lei. È stato poi nel 2002 che è entrata nel cast del musical Pinocchio dopo una audizione tenuta con Saverio Marconi. Ma non è finita qui. Nel 2004 è diventata anche la madre di Lucignolo e nelle successive Edizioni Le è stato anche affidato il ruolo della volpe.

La storia di Francesca Michelon

Ad ogni modo, pare che qualche anno fa una donna di nome Francesca Michelon pare avesse sostenuto di essere la figlia di Stefano D’Orazio. La donna avrebbe sostenuto di essere nata da una relazione del batterista con Oriana Bolletta moglie di un ex tecnico dei Pooh. La donna avrebbe confessato di avere avuto una relazione con Stefano negli anni 80. Questo avrebbe portato il marito poi a chiedere il disconoscimento della figlia. Il giudice pare avesse chiesto l’esame del DNA ha Stefano D’Orazio che però si è sempre rifiutato di farlo visto che gli incontri con la donna sarebbero avvenuti l’anno successivo alla nascita di Francesca. Questa battaglia processuale non ha portato a nulla. Alla fine Francesca e i genitori sono stati processati e accusati di falsa testimonianza reato poi dal quale sono stati comunque assolti.