Immane tragedia nella notte, scontro tra auto e moto, muore una ragazza di soli 20 anni

Ieri sera, in via Trisorio Liuzzi a Bari, si è verificato un incidente che ha visto scontrarsi un veicolo e una moto. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento. Un veicolo e una moto si sono scontrati, causando la morte istantanea del motociclista. Il paziente è stato trasportato all’Ospedale Di Venere in condizioni da codice rosso. Il conducente del veicolo è in condizioni gravi ma non mortali. Il suo nome non è ancora stato reso noto. La vittima aveva solo 20 anni ed è morta sul colpo.