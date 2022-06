19 enne fa una proposta di matrimonio alla fidanzata 76enne su Tik Tok, le aspre critiche dal web

Una proposta di matrimonio postata su Tik Tok, come è attualmente in voga, sta ricevendo parecchie attenzioni negative. Il motivo è molto semplice: un ragazzo di soli 19 anni ha fatto la proposta di matrimonio alla sua ragazza, che però aveva 76 anni, per la precisione 76 anni.

Il video di un uomo che si inginocchia davanti alla sua fidanzata 76enne, usando fiori, palloncini rossi e una dichiarazione d’amore per chiederle di sposarlo, è diventato virale dopo essere stato postato su Tik Tok. Giuseppe D’Anna, l’uomo del video, non è stato identificato, mentre il nome della sua fidanzata non è stato reso noto. La coppia ha voluto regalarsi un anello prezioso e il video è diventato subito virale con 816 milioni di visualizzazioni.

LA REAZIONE DEL WEB…

“Potrebbe essere la tua bisnonna”, “Mia nonna a confronto è una ragazzina”, questi sono stati i primi commenti al video.

Il video virale s’intitola “La nostra promessa”. Si vede Giuseppe inginocchiato con alle spalle enormi palloncini a forma di cuore.

Poi c’è la consegna del regalo, un anello di brillanti e il bacio appassionato tra i due fidanzati e la promessa di Giuseppe ” E questo è solo l’inizio di una lunga serie”.