Oroscopo di Branko domani 6 giugno 2022: previsioni bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario e pesci

BILANCIA

Bilancia, ti concentri sul progresso economico e sulla stabilità delle famiglie. I servizi catturano la tua attenzione. Ti piace un amore unico. Se sei single, il tuo amor proprio è la cosa più attraente in te. La sicurezza e la fiducia di cui godi è una calamita per coloro che cercano un premio come te. La tua affermazione di oggi: “Mi amo e loro mi amano molto”.

PAROLA SACRA: Attrazione

Attrazione NUMERI FORTUNATI: 9, 16, 15

SCORPIONE

L’amore ha i suoi alti e bassi. Apri gli occhi a coloro che dicono di amarti, ma non lo mostrano. Sarà amore o interesse? Valuta i tuoi sentimenti e quelli della persona di interesse. Perdere tempo sul sentimentale è fuori moda. Le tentazioni abbondano, il vero amore è unico. La tua affermazione di oggi: “Mi amo così tanto”.

PAROLA SACRA: Amore

NUMERI FORTUNATI: 37,42, 16

SAGITTARIO

Smetti di sentirti male. Mercurio ti inclina a cercare aiuto medico per superare tutti i tipi di male fisico o emotivo. Ti informi e metti in pratica trattamenti efficaci. Saturno ti dà di nuovo lezioni importanti in relazione ai fratelli, così come nel modo in cui parli e controlli il tuo temperamento. La tua affermazione oggi: “Io posso”

PAROLA SACRA: Lezioni

NUMERI FORTUNATI: 22, 31, 47

CAPRICORNO

Saturno continua a darti grandi lezioni di economia. Controlla le tue spese. Niente di voler impressionare gli altri o indulgere in gusti stravaganti. Qualcuno a cui sei interessato potrebbe costarti caro. L’amore non è comprato o in vendita. La tua affermazione oggi: “Mi prendo cura di me stesso e della mia felicità”.

PAROLA SACRA: Economia

Economia NUMERI FORTUNATI: 5, 39, 25

ACQUARIO

Un altro ciclo di grandi lezioni per voi è iniziato. Ciò che non sei stato in grado di superare, cambiare o concludere continua a presentarsi nella tua vita per farti agire. Saturno, retrogrado, ti confronta con ogni situazione che non ti rende felice e consuma pace e amore. La tua affermazione oggi: “Ho il diritto di essere felice”.

PAROLA SACRA: Decisione

NUMERI FORTUNATI: 32, 49, 57

PESCI

Una domenica piena di pace. Hai deciso che niente e nessuno può portarti fuori dal tuo centro pieno di pace e amore. Fai quello che ti piace e ti piace fare gratuitamente e senza alcuna restrizione. Arriva un colpo di fortuna. Non ti mancano i soldi. Eleva una preghiera all’Onnipotente di ringraziamento per tutte le benedizioni di cui godi. La tua affermazione oggi: “Sono felice e prospero”.