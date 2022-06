Oroscopo di Branko oggi lunedì 6 giugno 2022: Ariete creativo. Cancro individualità

Ariete

Diventa consapevole dei segnali che il tuo partner potrebbe inviare sulla situazione che potrebbe influenzare la relazione, è probabile che non abbia la forza necessaria per farti sapere il problema che ha. Il tuo istinto finanziario è molto raffinato, approfittane per prendere decisioni di carriera. Oggi non solo ti troverai più creativo, ma anche, come ti ho detto nei tuoi oroscopi di giugno 2022, scoprirai te stesso in sintonia con le tue emozioni e con la capacità di canalizzarle attraverso sbocchi creativi o artistici.

Toro

Un momento di lucidità ti farà guardare bene la persona che hai frequentato, è probabile che non abbiano molte cose in comune, se ciò accade, quindi inizia a pensare a come risolvere la situazione o separare definitivamente i percorsi. È un fine settimana in cui ti mostri affascinante e attraente. La tua reggente, Venere, ti sta visitando e ti piace sempre molto bene. Oggi può tenerti occupato, rivedendo le tue radici, le tue basi emotive, quanto bene sono state coltivate e quali cambiamenti devi fare per rafforzarle.

Gemelli

Non perdere l’occasione di incontrare qualcuno che è entrato nella tua vita poco tempo fa, dovresti sempre cercare di incontrare nuove persone e dare spazio a coloro che mostrano un interesse speciale per te. Se sei single, questo mese puoi connetterti con qualcuno che ha uno spirito altruistico o che si dedica ad aiutare gli altri come professione. L’energia mentale è molto alta oggi, ma le tue emozioni potrebbero offuscare la tua capacità di ragione e logica.

Cancro

Non sei nel momento migliore per fare quell’acquisto a cui stai pensando. È importante che tu decida cosa fare in un progetto che hai in mano, è probabile che tu abbia iniziato a vedere che le cose non sono molto propizie oggi. Stai abbracciando la tua individualità e darai la priorità alle attività e alle relazioni che ti permettono di essere autentico. C’è la possibilità che tu faccia un acquisto d’impulso, quindi assicurati di spendere i tuoi soldi mentalmente, non emotivamente.

Leone

Un ottimo momento per amare ed essere amati, non dimenticate che molte volte è bene lasciarsi amare e coccolare dalla persona accanto a voi. Una persona che ha bisogno di aiuto urgente per risolvere un problema importante ti sta cercando, sa che sei tu quello che può risolvere la questione. È un weekend in cui ti senti apprezzato dagli altri, puoi citarti perché stai brillando. Oggi è un buon giorno per cambiare look, coccolare i capelli o concederti un trattamento di bellezza.

Vergine

Non è bene che tu reagisca in modo negativo agli stimoli negativi degli altri, ci saranno sempre persone che vogliono mettere gli altri di cattivo umore, solo per infastidire, non entrare in discussioni che non risolveranno nulla nella tua vita. Se siete in coppia, questo weekend è l’ideale per pianificare un viaggio, una nuova avventura, un’esperienza completamente diversa che entusiasma entrambi. Questo è il momento migliore del mese per alleggerire il peso sul tuo cuore e sulla tua anima.

Bilancia

L’amore è stabile, ma ci sono momenti in cui senti di voler gettare la spugna, non lasciare che questo accada a te, tutte le relazioni hanno difficoltà, la grazia è nel superarle. Le emozioni del tuo partner, o potenziale partner, sembrano intensificarsi, questo fine settimana potresti dover fare i conti con la loro ombra. È un buon momento per trascorrerlo con amici o gruppi.

Scorpione

Non è un buon giorno per fare promesse o impegnarsi in qualcosa che in futuro sarà difficile per te da realizzare. Il lavoro ha un ottimo momento, avrai la possibilità di mostrare tutte le tue abilità ed essere in una posizione di privilegio. La tua vita di coppia, o il tuo desiderio di avere un partner, diventerà importante per tutto il mese, è tempo di bilanciare quest’area della vita. Le questioni relative alla tua professione o alle figure di autorità nella tua vita vengono alla ribalta questo fine settimana.

Sagittario

Un possibile ritorno a una relazione che era in difficoltà e si è conclusa bruscamente potrebbe accadere oggi. Hai provato certi sensi di colpa che ti hanno un po’ esausto negli ultimi tempi. Trascorri il fine settimana esplorando una nuova tecnica di rilassamento, che ti aiuterà a compensare lo sforzo eccessivo che hai fatto mentalmente. La tua indipendenza, le nuove esperienze e la crescita intellettuale sono la tua priorità questo fine settimana.

Capricorno

Giorno di riunioni e condivisione con la famiglia, non smettere di sorridere per questo. Se devi uscire di casa per un paio di giorni per lavoro, assicurati di lasciare tutto in ordine per il tuo ritorno. Se stai cercando un lavoro, è molto probabile che oggi vedrai un avviso che ti interessa molto. Non cercare nemici dove non ce ne sono, cerca di stare lontano dalle emozioni oscure che possono portarti ad essere risentito, vendicativo o insoddisfatto. Non insistere nel vedere il giardino vicino più verde. È un weekend ideale per entrare in contatto con il tuo bambino interiore

Acquario

Buona occasione per riconsiderare un progetto che ti è stato offerto qualche tempo fa, è probabile che dovrai avere di nuovo conversazioni con persone che potrebbero non essere di tuo gradimento, ma che rappresentano qualcosa di molto buono per la tua crescita professionale. Questo fine settimana è per essere a casa, scegliere un film vintage e riposare nel comfort della vostra veste preferita. La necessità di creare o mantenere un ambiente armonioso ti domina, ma ti porta anche a stare lontano dai conflitti.

Pesci

Non dubitare mai del tuo talento o che hai preso la decisione giusta quando scegli la tua carriera da seguire, se sei in fase di studio potresti renderti conto che quello che hai intrapreso come percorso verso il futuro sarà qualcosa che ti renderà molto felice. Sei concentrato sui dettagli, quindi questo fine settimana può essere dedicato alla parte logistica o strategica di qualsiasi progetto. Eventuali problemi con la tua salute possono manifestarsi chiaramente oggi, quindi presta attenzione a ciò che il tuo corpo ti dice.