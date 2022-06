Oroscopo Branko Domani, 7 Giugno 2022: Previsioni Per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Branko 7 giugno Sagittario

Non lasciare nulla per dopo, Sagittario. Organizzati nel tuo lavoro o nei tuoi doveri in modo da avere il tempo di divertirti come preferisci, senza preoccupazioni. Una persona molto più grande di te cercherà di interferire con i tuoi piani per oggi, ma non ci riuscirà.

PAROLA SACRA: Ore

NUMERI FORTUNATI: 18, 5, 21

Oroscopo Branko 7 giugno Capricorno

Smetti di compiacere tutti i capricci di quella persona che dipende così tanto da te. Permettigli di assumersi la responsabilità delle sue azioni e gli farai il più grande favore di tutta la sua vita. Diventa forte, Capricorno, o continueranno ad abusare del tuo grande cuore. Basta essere l’unico o il sacrificato.

PAROLA SACRA: Favorire

Favorire NUMERI FORTUNATI: 19, 3, 28

Oroscopo Branko 7 giugno Acquario

Al tuo fianco ci sono persone che dicono sempre presenti quando ne hai bisogno. Le tue preoccupazioni saranno condivise da coloro che ti amano e si prendono cura di te. Coltiva il tuo lato spirituale e ascolta la tua intuizione. Esprimi tutto ciò che consideri ingiusto. Non lasciare che si approfittino di te.

PAROLA SACRA: Coltivare

NUMERI FORTUNATI: 22, 30, 14

Oroscopo Branko 7 giugno Pesci

Oggi sarete tentati di fare shopping e concedervi quei piccoli lussi che tanto vi piacciono. Non credere a tutto ciò che le offerte speciali ti offrono ed essere più interessato alla qualità che alla quantità. Prenditi gelosamente cura dei tuoi soldi poiché ti è costato lavorare per guadagnarli.