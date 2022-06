Gli uomini più turbolenti dello zodiaco, quali sono? Non è di certo un caso il fatto che le personalità spesso siano anche associate a delle particolari condizioni atmosferiche. Gli uragani ad esempio prendono sempre i nomi di persona femminili. In questo caso però, vogliamo parlare di uomini turbolenti, ovvero quelli che sono in grado di passare da un contesto di calma e di tranquillità ad una condizione aggressiva, nervosa e pericolosa, tendenzialmente fastidiosa. I motivi possono essere davvero tanto. Ad ogni modo, cerchiamo di capire quelli che sono gli uomini più turbolenti di tutto lo zodiaco.

Gli uomini più turbolenti dello zodiaco, tra questi c’è il tuo?

Leone

L’uomo nato sotto il segno del Leone è in genere un buonaccione e per questo motivo, in molti sostengono che non dovrebbe stare in questa classifica. Eppure, le cose non sono proprio così come sembrano. Ha una personalità soltanto in apparenza paziente e disposta a sdrammatizzare ma sembra avere tanta difficoltà a tenere il controllo del proprio carattere che tende ad alterarsi in modo anche non controllabile e apparentemente senza alcuna giustificazione.

Scorpione

Non è di certo una sorpresa trovare l’uomo nato sotto il segno dello Scorpione in questa lista. Questo perchè sembra essere di indole fumantina, anche se si inalbera solo in poche situazioni. Palesa le sue condizioni specifiche solo in alcuni casi. In genere è infatti molto tranquillo e riesce a gestire la propria indole. Quando però scatta, riesce a trasformarsi completamente in un’altra persona.

Ariete

Anche l’uomo Ariete si trova nella lista dei segni maschili più turbolenti di tutto lo zodiaco. Si trova meritatamente in questo posto, e il fatto che abbia questo carattere è conclamato da tutti. Non ha alcun tipo di filtro e quello che pensa lo manifesta senza farsi troppi scrupoli. E’ questa la sua indole e manifestarlo è un tratto peculiare e distintivo. I nati sotto questo segno riescono a cambiare rapidamente in modo piuttosto rapido.

Gemelli

Tra i segni più turbolenti dello zodiaco c’è proprio quello dei Gemelli. Si trovano in fondo alla classifica. I nati sotto questo segno hanno una infida psicologica davvero molto sottile. Sono molto abili a seminare zizzania e fomentare risse e scontento tra gli altri. Se si vuole vivere in pace forse è meglio stare lontani da questo segno.