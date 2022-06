I segni più oscuri dello zodiaco: sapete quali sono?

Vuoi o non vuoi siamo tutti attratti da ciò che non conosciamo e dunque dall’ignoto. In queste situazioni tendiamo a fantasticare ed a cercare in ogni modo di scoprire cose nuove. Non è una caratteristica di una persona piuttosto che di un’altra, ma è una attitudine insita in ciascuno di noi. Stando a quanto riferito dagli esperti, questa è una peculiarità che ci ha permesso di poter diventare quello che siamo oggi, ovvero la specie dominante. Anche le personalità oscure nascondono qualcosa che attira gli altri. Stando a quanto riferito dallo zodiaco, queste sono le personalità che dividono le opinioni pubbliche e che ci fanno tanto parlare. Le stelle ci dicono tanto su quelli che sono i tratti della nostra personalità. Ad ogni modo, sapete quali sono i segni più oscuri di tutto lo zodiaco?

I segni più oscuri dello zodiaco, quali sono?

Cancro

I nati sotto questo segno sono piuttosto calmi, ma anche piuttosto trasparenti e innocui, almeno così sembra all’inizio quando lo si conosce. Il cancro ha una personalità piuttosto complicata ed anche diversificata. Nessuno riesce a capire bene quale sia il suo pensiero e cosa peni nel profondo, anche le persone che più lo conoscono. E’ questo un segno piuttosto dolce, romantico e sentimentale e sembra non arrabbiarsi davvero mai. In realtà sa trasformarsi in un essere tanto oscuro e crudele, quando viene danneggiato o ferito.

Pesci

E’ questo un segno che non riesce proprio a valorizzare quelle che sono le proprie doti. In genere i nati sotto il segno dei Pesci tende ad essere molto insicuro a livello personale e per questo tende a sentirsi fuori contesto in diverse occasioni. Il Pesci pensa troppo e per questo talvolta appare piuttosto misterioso anche se questa non è la sua volontà. E’ vero che quello che fa lo fa perchè lo pensa e non per dimostrare qualcosa a qualcuno.bEssendo un segno d’acqua, sa trasformare la sua rabbia in un vero e proprio tsunami quando ce ne di bisogno.

Scorpione

E’ il segno sicuramente più oscuro dello zodiaco e per questo anche il più misterioso. Non si sforza di andare a celare le proprie intenzioni ed anche quando parla fa intendere sempre altro. E’ per questo che quando parla bisogna andare ad interpretazione e bisogna saper leggere tra le righe ciò che dice e come lo dice per capire quelle che sono le intenzioni.