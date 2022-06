Caratteristiche razze canine: Pastore islandese

Il pastore islandese nella razza canina nativa dell’Islanda, dove è considerato un simbolo nazionale molto amato. Grazie alla sua resistenza, agilità e intelligenza, è stato utilizzato nel corso della storia per pascolare bovini e ovini. Tuttavia, oltre alla sua sfaccettatura come pastore e protettore delle greggi, è anche considerato un eccellente cane da compagnia grazie al suo carattere allegro e amichevole.

Origine Europa

Islanda

Origine del cane da pastore islandese

Il pastore islandese è l’unica razza di cane originaria dell’Islanda. In particolare, è stato introdotto sull’isola dai primi coloni vichinghi più di 1.000 anni fa. Nel corso dei secoli, il pastore islandese è stato adattato al terreno accidentato dell’Islanda e alle esigenze dei pastori islandesi, diventando così uno straordinario cane da pastore. Tuttavia, alla fine del diciannovesimo secolo, una malattia spazzò via oltre il 75% della popolazione di cani da pastore in Islanda. Questa situazione, aggiunta alla diminuzione del fabbisogno agricolo durante l’inizio del XX secolo, ha messo questa razza sull’orlo dell’estinzione. Tuttavia, allo stato attuale, grazie al lavoro degli allevatori islandesi e di altri paesi, è stato possibile recuperare la popolazione di questa razza di cani, che non solo continua ad essere utilizzata per il lavoro al pascolo, ma anche come animale da compagnia, grazie al suo carattere allegro, amichevole e giocoso.

Caratteristiche del pastore islandese

La Federazione Cinologica Internazionale (ICF) comprende il Pastore Islandese all’interno del Gruppo 5 (cani di tipo Spitz e di tipo primitivo), sezione 3 (Cani da guardia e da pastore nordici). Le caratteristiche più importanti del loro standard razziale sono le seguenti: A livello generale, presenta l’aspetto tipico dello Spitz nordico : visto di profilo, è più lungo che alto, il che gli conferisce un aspetto rettangolare.

: visto di profilo, è più lungo che alto, il che gli conferisce un aspetto rettangolare. È una razza di cane media : con un peso che può variare tra 11 e 14 kg e un’altezza da 42 a 46 cm.

: con un peso che può variare tra 11 e 14 kg e un’altezza da 42 a 46 cm. A livello facciale spiccano gli occhi di media grandezza e forma a mandorla : quasi sempre marrone scuro. Un tratto caratteristico è la sua accattivante espressione facciale , sempre dolce, amichevole e allegra.

: quasi sempre marrone scuro. Un tratto caratteristico è la sua , sempre dolce, amichevole e allegra. Le mucose (palpebre, labbra e tartufo) hanno colori diversi : possono essere nere, marrone scuro o color crema, a seconda del colore del mantello.

(palpebre, labbra e tartufo) : possono essere nere, marrone scuro o color crema, a seconda del colore del mantello. Le orecchie sono triangolari : di medie dimensioni e le tengono sempre in posizione verticale. Sono caratterizzati dall’essere molto mobili, reagire sensibilmente ai rumori e mostrare l’umore dell’animale.

: di medie dimensioni e le tengono sempre in posizione verticale. Sono caratterizzati dall’essere molto mobili, reagire sensibilmente ai rumori e mostrare l’umore dell’animale. La coda ha un inserimento elevato e rimane arrotolata : a contatto con la groppa. È abbastanza peloso e la lunghezza dei capelli è proporzionale alla lunghezza del resto del mantello.

: a contatto con la groppa. È abbastanza peloso e la lunghezza dei capelli è proporzionale alla lunghezza del resto del mantello. Essendo un cane nordico, il suo mantello ha due strati: è spesso ed estremamente resistente alle intemperie. I capelli sono più corti sul viso, sulla parte superiore della testa e sulla parte anteriore degli arti, essendo più lunghi sul collo, sul petto e sulla parte posteriore delle cosce. Leggi anche: Come rafforzare il sistema immunitario nei cani

I colori del pastore islandese

All’interno della razza, si distinguono due varietà a seconda della lunghezza del mantello: Capelli corti : lo strato esterno dei capelli ha una lunghezza media e il sottopelo è spesso e morbido.

: lo strato esterno dei capelli ha una lunghezza media e il sottopelo è spesso e morbido. A pelo lungo: lo strato esterno dei capelli ha una lunghezza maggiore e il sottopelo è ugualmente spesso e morbido. Indipendentemente dalla lunghezza dei capelli, il colore del mantello del pastore islandese è sempre una combinazione di bianco con altri colori predominanti, che possono essere: Fuoco: varia dal crema al bruno-rossastro.

Marrone cioccolato.

Grigio.

Nero. I segni bianchi si trovano di solito sul viso, sul collo, sul petto, sulle gambe (stivali di altezza variabile e punta della coda). Inoltre, i cani di fuoco e grigi sono soliti avere una maschera nera sul viso.

Carattere del pastore islandese

Per quanto riguarda il loro temperamento, i pastori islandesi sono cani allegri, affettuosi e giocosi. Quando fanno il loro lavoro di pascolo, rimangono concentrati sul loro lavoro ed è comune sentire spesso abbaiare, poiché usano le loro vocalizzazioni per avvertire del pericolo. In generale, sono cani che si adattano perfettamente alle famiglie con bambini e ad altri cani. Tuttavia, non è consigliabile che condividano una casa con animali più piccoli (come conigli, porcellini d’India, ecc.) poiché, a causa del loro istinto di pastore, hanno la tendenza a inseguire piccoli animali. Va anche notato che sono cani particolarmente attivi, che amano molto le attività all’aria aperta e le lunghe passeggiate con i loro caregiver. Per questo stesso motivo, non è consigliabile che vivano in appartamenti o piccole case, ma è preferibile che vivano in case con grandi appezzamenti in cui possano godersi la vita all’aria aperta. Leggi anche: Guardrail trapassa l'auto: morte cerebrale per la ragazza alla guida

Cura del pastore islandese

Oltre alla cura di base di qualsiasi cane, i guardiani di questa razza devono tenere conto di una serie di considerazioni speciali: Cibo : il pastore islandese dovrebbe ricevere una dieta di alta qualità, in base alla sua età e al suo livello di attività . Quando si seleziona la razione di questi animali, è importante considerare il loro dispendio energetico giornaliero, che varierà considerevolmente se sono cani da lavoro o animali domestici.

: il pastore islandese dovrebbe ricevere una . Quando si seleziona la razione di questi animali, è importante considerare il loro dispendio energetico giornaliero, che varierà considerevolmente se sono cani da lavoro o animali domestici. Esercizio : i pastori islandesi sono cani molto atletici, attivi e intelligenti, quindi l’esercizio fisico dovrebbe far parte della tua routine quotidiana. Sono cani ad alta energia, che richiedono una combinazione di esercizio fisico e mentale per rimanere fisicamente e mentalmente sani. Pertanto, oltre alle passeggiate quotidiane, è importante offrire loro giochi e allenamenti che li stimolino sia fisicamente che sensorialmente. Altrimenti, i pastori islandesi possono sviluppare comportamenti distruttivi, ansia o altri problemi comportamentali. Per ulteriori informazioni su Ansia nei cani: sintomi e soluzioni non esitate a consultare questo articolo.

: i pastori islandesi sono cani molto atletici, attivi e intelligenti, quindi l’esercizio fisico dovrebbe far parte della tua routine quotidiana. Sono cani ad alta energia, per rimanere fisicamente e mentalmente sani. Pertanto, oltre alle passeggiate quotidiane, è importante offrire loro giochi e allenamenti che li stimolino sia fisicamente che sensorialmente. Altrimenti, i pastori islandesi possono sviluppare comportamenti distruttivi, ansia o altri problemi comportamentali. Per ulteriori informazioni su Ansia nei cani: sintomi e soluzioni non esitate a consultare questo articolo. Igiene : Come per tutti i cani nordici, il pastore islandese ha una muta abbondante , soprattutto nelle stagioni primaverili e autunnali. Ecco perché è importante eseguire una spazzolatura regolare e (2-3 volte a settimana nelle stagioni di muta), rimuovere tutti i capelli morti e aiutare il nuovo mantello a sembrare più bello e sano.

: Come per tutti i cani nordici, , soprattutto nelle stagioni primaverili e autunnali. Ecco perché è importante eseguire una spazzolatura regolare e (2-3 volte a settimana nelle stagioni di muta), rimuovere tutti i capelli morti e aiutare il nuovo mantello a sembrare più bello e sano. Temperatura: a causa della sua origine, i pastori islandesi tollerano male le alte temperature. Pertanto, è importante proteggerli dal caldo e dal sole in estate, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Educazione del pastore islandese

Come con qualsiasi altra razza, l’allenamento e la socializzazione con persone e altri animali devono iniziare in tenera età per ottenere un compagno educato ed equilibrato. Il pastore islandese è un cane intelligente e desideroso di compiacere, quindi in generale sono facili da addestrare cani che imparano rapidamente. Tuttavia, l’allenamento dovrebbe sempre essere basato sul rinforzo positivo, poiché le correzioni dure possono avere conseguenze molto negative per l’animale. Come caratteristica, dobbiamo sottolineare che si tratta di una razza molto vocale, poiché nelle sue origini usavano abbaiare per avvisare i pastori di possibili pericoli in montagna. Pertanto, è comune osservare che i cuccioli di pastore islandese abbaiano a tutto ciò che attira la loro attenzione. Tuttavia, sebbene sia un comportamento normale e naturale in questa razza, è un’abitudine che può essere corretta attraverso un corretto allenamento positivo. Leggi anche: Guerrina Piscaglia le ultime novità sul caso D’altra parte, è importante tenere presente che, essendo un cane da pastore, è comune per loro avere l’istinto di inseguire piccoli animali o anche alcuni veicoli. Pertanto, è consigliabile lavorare e correggere questo comportamento fin dalla tenera età al fine di evitare situazioni pericolose in futuro.

Salute del pastore islandese

Come molti altri cani, il pastore islandese è predisposto a soffrire di una serie di patologie. Alcuni dei più frequenti in questa razza sono: Displasia dell’anca.

Lussazione della rotula.

Cataratta.

Distichiasi: crescita di nuove ciglia dalle ghiandole tarsali o ghiandole di Meibomio.

Criptorchidismo. Pertanto, è importante effettuare controlli veterinari regolarmente (due volte l’anno) al fine di rilevare queste o altre patologie nelle loro fasi iniziali e stabilire un trattamento temporaneo. Pur avendo una certa predisposizione ad alcune patologie, in generale è una razza sana, con un’aspettativa di vita che oscilla tra i 12 e i 14 anni.

Dove adottare un pastore islandese