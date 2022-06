Oroscopo Branko domani 14 giugno 2022: Previsioni leone, vergine, bilancia e scorpione

SALUTE: Grazie all’influenza positiva di Marte sul tuo segno proseguirai in una fase in cui il buon umore sarà protagonista. Approfitta di questa striscia e continua a prenderti cura di te stesso come stavi facendo fino ad ora. AMORE: Il Dos de Copas indica che ti sentirai molto protetto da una persona che fa di tutto per te, anche se non ti senti ancora pronto a fare il passo e formalizzare la tua relazione. Non dovresti aspettare a lungo. Hai le cose chiare, quindi fai il grande passo. FORTUNA: Il Dos de Oros mi dice che sarai fortunato al lavoro e dovrai aiutare un collega che si sente abbastanza sopraffatto. Buon momento per gli investimenti.