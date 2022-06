Fedez e gli accappatoi «di lusso» di Leone e Vittoria: scoppia la polemica. E Chiara Ferragni risponde così

IL REGALO ESCLUSIVO DELLA «ZIA»

Donatella Versace è molto amica dei Ferragnez. Sia Chiara Ferragni che Fedez si sono rivolti alla stilista per occasioni importanti delle loro vite. Hanno indossato spesso le creazioni della Maison italiana. L'ultima volta è stato il mese scorso in occasione del Met Gala 2022: look nero e oro per la coppia, per la prima volta sul red carpet della famosissima kermesse. Ma Donatella Versace è molto di più, di una stilista di fiducia: è una di famiglia e per i piccoli Leone e Vittoria è come una zia. Una zia che ama ricoprire i nipotini di regali griffati.

Zia Donatella Versace ama viziare i suoi nipotini, Leone e Vittoria. L'ultimo regalo fatto ai figli di Fedez e Chiara Ferragni, è identico a quello che aveva fatto alla coppia in occasione del Met Gala. A maggio aveva fatto realizzare per loro degli accappatoi personalizzati, con i rispettivi nomi stampati sulla schiena. Anche per i bambini la stilista ha pensato a degli accappatoi custom. Quello di Leone è blu, quello della sorellina è rosa. Accappatoi che sono in vendita a 410 euro.

Ma non è il regalo più costoso che «zia Donatella» ha voluto fare ai suoi nipotini adottivi. La tazza griffata Versace, infatti, costa ben 850 euro. E da qui sono piovute le immancabili critiche e polemiche sui Ferragnez. Sui social compaiono commenti come: «Costano più di casa mia», «La gente i complimenti ma intanto stanno crescendo male da viziati», «Uno schiaffo alla povertà», ma c'è anche chi si spinge oltre e punta il dito sugli stereotipi «Il rosa alla bambina e l'azzurro al maschietto? Basta con questi stereotipi di genere, vergogna!».

LA RISPOSTA DI CHIARA FERRAGNI

Insomma i commenti degli hater non si sono fatti attendere e a stemperare gli animi ci ha pensato Chiara Ferragni con la sua ironia. In una storia dell'influencer più famosa al mondo, compare l'immagine in grado di porre fine a qualsiasi battibecco. Vittoria beve «le lacrime dei suoi nemici» direttamente dalla sua tazza firmata e luccicante, oggetto di tante polemiche. Perché la vendetta in casa Ferragnez va servita fredda, sì, ma in una tazza griffata Versace.