È tornato di moda il perizoma in vista ovvero la "coda di balena" | FOTO

"Certe mode fanno dei giri immensi e poi ritornano", nel mondo del fashion infatti nulla si crea e nulla si distrugge. Il capo indossato da nonni o genitori è scontato che prima o poi torni di moda, ma non per il fascino del vintage, proprio perché la moda è circolare. E come ci mostra Elodie in uno dei suoi ultimi post qualcosa sta cambiando: gli anni 2000 sono molto più vicini di quello che si possa pensare. La cantante indossa dei jeans con maxi tasche, un mini top in parte coperto da un risicatissimo gilet, ma ciò che cattura di più l'attenzione è il "filo della mutanda" che prepotentemente fuoriesce dal pantalone. Anche in questo caso niente di nuovo, solo che con il trend della vita alta vedere delle mutande era diventato quasi impossibile, adesso però sta iniziando a tornare in auge la vita bassa e di conseguenza i pantaloni che mostrano al primo movimento gli slip o peggio ancora il sorriso del lato b.

Nel caso di Elodie, ma anche di Kim Kardashian, Chiara Ferragni, Jennifer Lopez, il laccino non è mostrato per sbaglio, anzi è volutamente al di sopra del pantalone o della gonna. Questo stile ha un nome ben preciso: "whale tail" ovvero coda di balena. Il perizoma, unica forma di intimo a cui si riferisce la definizione, in vista infatti ha spopolato negli anni '90, poi è tornato di prepotenza nel 2013 e dopo circa otto anni ecco che ne pariamo di nuovo. E così dopo aver popolato videoclip musicali e anche passerelle indosso a personaggi come Christina Aguilera, Halle Berry e la già citata JLo ecco che lo ritroviamo nei nostre feed di Instagram e TikTok sopra alle famose natiche dei vip del momento.

Non solo perizoma fuori dai pantaloni anche il body

Sui social vi sarà capitato anche di vedere il body fuori dai pantaloni. Ci spieghiamo meglio non il body indossato fuori dai pantaloni, ma al di sotto e che però lascia un parte di fianco scoperto. Anche questo al momento è molto di moda e viene declinato anche in versione estiva con i costumi interi molto sgambati.

A non tutti piace

Molti gli utenti sottolineano la bellezza, o la sensualità, che il perizoma in vista suscita, ma altrettante sono le critiche di chi invece lo trova volgare e inappropriato. Nulla di diverso al mostrare i capezzoli o all'indossare micro top (neanche gli uomini sono immuni dal fascino della pancia scoperta) che lasciano poco spazio all'immaginazione.

