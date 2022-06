“Ciao Elena”, la dedica di Eros dal concerto di Gigi D’Alessio è per Elena Del Pozzo

Eros Ramazzotti rende omaggio a Elena Del Pozzo dal palco di Piazza del Plebiscito, nella serata dedicata a Gigi D’Alessio.

Eros Ramazzotti è stato il primo grande ospite della serata d’onore dedicata a Gigi D’Alessio. Il cantante romano ha aperto lui il concerto insieme al cantante napoletano per un medley di canzoni dai rispettivi repertori. A parte il grande momento musicale, con il pubblico di Piazza del Plebiscito in visibilio, a fare notizia è stata certamente la dedica di Eros al cielo per la piccola Elena Del Pozzo, uccisa dalla madre a Catania: “Ciao Elena”.

Il momento Eros con Gigi D’Alessio: le canzoni

Gigi D’Alessio ha aperto il suo concerto celebrativo proprio con Eros Ramazzotti. È stato l’artista romano a duettare per primo nella serata che celebra i 30 anni e oltre di successi del cantautore partenopeo. Hanno cantato “Quanti amori” di Gigi D’Alessio e poi hanno cantato “Più bella cosa” e “Un’emozione per sempre”. Eros Ramazzotti ha reso omaggio a Elena Del Pozzo, ma non è la prima volta che irrompe nella cronaca nera italiana: già nel 2006, dal palco di Sanremo, lanciò un messaggio per il piccolo Tommy, Tommaso Onofri, altro caso di cronaca che straziò l’Italia.

L’evento con Gigi D’Alessio

“Uno come te – Trent’anni insieme” è il nome dell’evento promosso da Gigi D’Alessio che porterà a Napoli le stelle della musica e del cinema italiani e internazionali. A festeggiare i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio tante stelle, anche il figlio Luca, in arte LDA, protagonista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Questi gli ospiti: Eros Ramazzotti, Fiorello, Achille Lauro, Fiorella Mannoia, Stefano De Martino, Amadeus, Alessandra Amoroso, Vanessa Incontrada, Vincenzo Salemme, Alessandro Siani, Mara Venier, Andrea Delogu. Due serate, la prima venerdì 17 giugno, la seconda sabato 18 giugno. Piazza del Plebiscito è sold out entrambe le serate. Solo la prima serata sarà trasmessa in diretta in prima serata su Rai Uno e su Rai Radio Due.