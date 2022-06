Vanessa Incontrada ospite di Gigi D’Alessio, dal pubblico di Napoli si leva il coro “Sei bellissima”

La conduttrice è stata ospite di Gigi D’Alessio per il concerto che ha celebrato i suoi 30 anni di carriera.

Anche Vanessa Incontrada è stata ospite di Gigi D’Alessio a Piazza del Plebiscito, a Napoli, per la serata evento che ha celebrato i 30 anni di carriera dell’artista partenopeo. I due hanno stretto un grande rapporto di amicizia due anni fa, mentre realizzavano il programma “20 anni che siamo italiani”, andato in onda proprio su Rai1, in prima serata.

Il siparietto delle mozzarelle

Salita sul palco di Piazza del Plebiscito, la conduttrice di origini spagnole è stata accolta da D’Alessio con un piatto di mozzarelle, invitandola ad assaggiare uno dei prodotti tipici della Campania. In quegli stessi secondi dal pubblico si sono sollevati cori di ovazione per Incontrada, un”Sei bellissima” con cui il pubblico di Napoli ha voluto probabilmente dare una risposta alle polemiche dei giorni scorsi su Vanessa Incontrada.

Gli ospiti della serata

Non solo Vanessa Incontrada, tra i tanti ospiti presenti sul palco per celebrare il trentennale della carriera di Gigi D’Alessio tanti nomi altisonanti della musica e della Tv. Ecco tutti gli ospiti sul palco assieme a Gigi D’Alessio:

Amadeus

Alessandra Amoroso

LDA

Achille Lauro

Fiorello

Fiorella Mannoia

Vincenzo Salemme

Eros Ramazzotti

Alessandro Siani

Mara Venier

Andrea Delogu

Stefano De Martino

Maurizio Casagrande

Clementino

Luchè

Massimo Alberti

Francesco Merola

Rosario Miraggio

Geolier

Lele Blade

Mv Killa

Samurai Jay

Enzo Dong

Vale Lambo

Franco Ricciardi

Ivan Granatino

Le canzoni e i duetti del concerto a Napoli

Non è stata resa pubblica la scaletta che Gigi D’Alessio presenterà durante “Uno come me – Trent’anni insieme” ma è certo che D’Alessio suonerà alcune delle sue canzoni più famose. Stando a quanto apprende Fanpage.it D’Alessio dovrebbe cominciare con due dei suoi cavalli di battaglia, ovvero “Non mollare mai” e “Quanti amori”, ci sarà “L’ammore” così come è sicuro che ci sarà “Non dirgli mai”.