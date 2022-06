Elisabetta Canalis vince il suo primo incontro di kickboxing, le foto del match contro Rachele Muratori

Una veste completamente inedita quella in cui è comparsa Elisabetta Canalis sabato 18 giugno a Torino, durante la Night of Kick and Puch, dove non è stata invitata in quanto personaggio noto, ma ha partecipato attivamente ad una gara, come ha raccontato anche raggiunta da Fanpage.it. La showgirl, infatti, ha debuttato nel suo primo incontro di kickboxing contro la giovane Rachele Muratori. L’evento si è svolto alla Reggia di Venaria e l’ex velina ha dato il meglio di sé, portando a casa la vittoria.