“Non respira, aiuto!”. Lutto nella tv, il giovane attore trovato morto in casa: aveva solo 18 anni

Lutto nel mondo della tv: il giovane attore Tyler Sanders è morto ad appena 18 anni. Per il momento le autorità non hanno rivelato la causa della morte. Il giovane attore ha iniziato la sua carriera a 10 anni recitando in 9-1-1 Lone Star insieme a Rob Lowe , Sierra Aylina McClain , Jim Parrack e altri attori e attrici di talento. Tyler Sanders ha persino ottenuto una nomination agli Emmy per la sua partecipazione come Leo allo spettacolo “Just Add Magic: Mystery City” su Amazon Prime. Ha anche partecipato a cortometraggi e alla serie The Rookie e tanti altri.

Tyler Sanders era una persona molto sportiva, appassionata delle sfide e del superamento degli ostacoli della vita, amava recitare e aveva un brillante futuro davanti a sé. Tyler Sanders è morto e tutti sanno che era un studente modello che ha studiato recitazione appassionatamente, amava anche l’improvvisazione e la cabaret. Fonti delle forze dell’ordine hanno detto a TMZ di aver ricevuto una chiamata da un uomo che non riusciva a respirare.

Tyler Sanders è morto: l’attore 18enne trovato senza vita in casa

Quando sono giunte i sanitari all’indirizzo da cui proveniva la chiamata, hanno trovato Tyler da solo e lo hanno dichiarato morto. Tyler Sanders è morto e per ora non si sospetta che ci sia qualcosa di illegale nel suo decesso. Alcuni fonti americane hanno fatto sapere che non sembrano esserci circostanze sospette che potrebbero aver causato la morte dell’attore diciottenne.

Naturalmente, vista la natura del decesso, nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia e probabilmente seguirà una dichiarazione della famiglia. Per ora però rimane il riserbo più alto sulla vicenda. Tyler Sanders è morto ma verrà ricordato per sempre per le parti in Fear the Walking Dead e The Rookie, nel film The Reliant e nei film TV What About Barb? e Fuga dal mio stalker.

Il suo primo ruolo accreditato è stato nella serie TV JLW Academy. Sanders aveva completato due progetti che devono ancora essere rilasciati, il film thriller d’azione The Price We Pay e il cortometraggio thriller Shock! in cui interpreta il ruolo da protagonista.