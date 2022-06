Oroscopo Branko domani 21 giugno 2022: Previsioni da Bilancia a Pesci

Oroscopo Branko 21 giugno Bilancia

Ti aspetta una giornata favorevole e felice, poco che tu faccia qualcosa da parte tua. Sia sul lavoro che nella società, così come più avanti nella tua vita intima, troverai gioia e buone notizie, in alcuni casi anche inaspettate. Troverai aiuto quando si tratta di risolvere i problemi e aiuterai anche chi ti circonda.

Oroscopo Branko 21 giugno Scorpione

Alcune turbolenze o avversità nella sfera sentimentale o familiare potrebbero rovinarti la giornata o renderti difficile dare il meglio di te. Sono disturbi o conflitti che provengono dai giorni precedenti, ma oggi ti colpiranno più intensamente o forse peggioreranno o tenderanno un po’ di più. Cerca di trovare la pace.

Oroscopo Branko 21 giugno Sagittario

Oggi devi avere gli occhi ben aperti, sei gentile e fiducioso, sempre pronto a raggiungere chiunque cerchi il tuo consiglio o aiuto. La pulizia della tua anima ti impedisce di vedere come l’invidia e la calunnia si nascondono intorno a te, anche un possibile tradimento. Oggi potresti avere una spiacevole sorpresa.

Oroscopo Branko 21 giugno Capricorno

Inizierai la giornata e la settimana con grandi illusioni e speranze di ottenere cose abbastanza buone, sia nel lavoro che negli affari mondani, così come nella vita intima. Ma le cose non si evolveranno come ti aspetti e c’è il rischio di rimanere deluso o alla fine i successi saranno più moderati.

Oroscopo Branko 21 giugno Acquario

Ti senti in un buon momento a livello personale, il tuo partner, la famiglia e i tuoi cari ti danno la forza di cui hai bisogno in questo momento per poter andare avanti, o almeno è quello che senti, e comunque è ancora positivo. Oggi avrai una giornata fruttuosa in tutti i settori perché ti senti bene.

Oroscopo Branko 21 giugno Pesci

Inizi la settimana con grandi sogni e progetti che in molti casi possono diventare realtà. Sei in un momento ispirato e le cose andranno come vorresti di più. Ecco perché oggi avrai una giornata ideale per muoverti e prendere iniziative o mostrare una grande attività nel tuo lavoro, tutto andrà molto bene.