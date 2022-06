Britney Spears il matrimonio con scenografie sontuose, un cocchio da principessa, pochissimi invitati e persino l’irruzione dell’ex marito

Siamo solo a metà del 2022, ma possiamo dire che il matrimonio più importante di Hollywood di quest’anno sia già avvenuto. Stiamo parlando ovviamente dell’unione tra Britney Spears, 40 anni, e Sam Asghari, 28, modello e personal trainer di origine iraniana.

I due si sono sposati la sera del 9 giugno a Los Angeles, nella loro tenuta a Thousand Oaks, una delle zone più esclusive della città californiana. Per la cerimonia da mille e una notte la villa è stata trasformata in un castello da fiaba, come voleva Britney, con mille rose, tendaggi e drappi.

Ed è stata molto intima: c’erano solo 60 selezionatissimi invitati, che dopo il sì hanno ballato fino alle 11 di sera. La sposa è arrivata all’altare da sola, senza accompagnatori, su un cocchio trainato da un cavallo bianco che sembrava la carrozza di Cenerentola. Si è trattato di una specie di rivincita verso il padre-padrone, che per 13 anni l’ha avuta sotto la sua tutela legale: appena Britney è stata liberata dal giudice, si è sposata per la terza volta, e l’ha fatto come voleva lei, senza l’aiuto di nessuno. “Sono stata nervosissima tutta la mattina, ma poi alle due del pomeriggio ho realizzato che stavo per sposarmi.

Mi è venuto un attacco di panico. Poi mi sono rimessa insieme e l’ho fatto”, ha scritto la cantante parlando di questa giornata. Vediamone insieme qualche dettaglio. Gli sposi, innanzitutto. Britney e Sam si conoscono dal 2016, da quando cioè lui ha fatto il ballerino in un suo video. Hanno cominciato a uscire e si sono innamorati. Negli anni bui della tutela legale, Sam ha aiutato Britney a tenere assieme le fila della sua sanità mentale e le ha fatto riconquistare la forma fisica.

Si sono fidanzati a settembre del 2021. A maggio hanno annunciato di aver perso un figlio e poi, a sorpresa, è arrivato il matrimonio. Veniamo agli ospiti: nessuno della famiglia di Britney è stato invitato, né la madre, né il padre, né i fratelli. I figli Sean, 16, e Jayden, 15, avuti dal suo ex marito Kevin Federline, 44, hanno fatto sapere tramite l’avvocato del padre che «erano felici per la madre ».

Chi invece ha provato a esserci è stato il suo primo ex marito, Jason Alexander, 40: ha tentato di fare irruzione nella villa nel pomeriggio, facendo una diretta su Instagram, ma è stato bloccato e arrestato. E così Britney ha potuto realizzare il suo sogno da principessa e sposarsi circondata dalle sue amiche per la pelle, tutte riunite in una foto che ha fatto il giro del Web. Con la sposa si vedono Donatella Versace, 67, che ha vestito i due piccioncini, l’ereditiera Paris Hilton, 41, Madonna, 63, la cantante Selena Gomez, 29, e l’attrice Drew Barrymore, 47.

Pochi secondi prima che la foto venisse scattata, il sestetto magico ha intonato alcune frasi della canzone Vogue di Madonna. Le due cantanti si sono anche baciate sulla bocca, ricreando così uno dei momenti più iconici della storia del pop: era il 2003 e le labbra di Madonna e Britney si unirono sul palco dei MTV Video Music Awards creando grande scandalo. Donatella comunque non è stata l’unica italiana presente: c’erano anche Alessandro Del Piero, 47, e la moglie Sonia Amoruso, 47. Il campione di calcio vive a Los Angeles da qualche anno, dove ha aperto il suo ristorante “N10”, e ha stretto amicizia con Sam Asghari, che ha alle spalle un passato da calciatore. Il calcio e l’amore, linguaggi universali.