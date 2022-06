Rissa furibonda tra vicini di casa: marito e moglie finiscono in ospedale. Cos’è accaduto

Le due coppie di vicini, tutti italiani e residenti in via Monte Soglio a Vauda Canavese, da tempo litigavano tra di loro. I continui scontri verbali, però, domenica sono sfociati in un’aggressione fisica. Una rissa furente, che ha causato un notevole trambusto e ha portato altri vicini ad allertare i carabinieri della stazione di Barbania. L’altra coppia, composta da un 55enne e dalla moglie 58enne, ha aggredito i due coniugi, costretti a farsi medicare all’ospedale di Ciriè. Per il 64enne i medici hanno decretato una prognosi di 10 giorni, per la moglie invece di un mese.

Ad ogni modo, i carabinieri intervenuti hanno denunciato tutti e quattro i contendenti. Le due coppie di vicini sono ora accusati, a vario titolo, di percosse, rissa, atti persecutori, interferenze illecite nella vita privata e lesioni personali aggravate in concorso. Un segnale che le tensioni tra le due coppie fossero particolarmente aspre e durature.