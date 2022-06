Arisa è una diva con capelli corti e occhiali rosa: il nuovo look col pixie cut

Arisa ha cambiato drasticamente look per l’estate: ha detto addio alle extension lunghe ed è tornata ai capelli corti e naturali. Complice il taglio pixie cut e gli occhiali con la montatura rosa, sembra essere una vera e propria diva.

Arisa è tra le artiste italiane che si sono più evolute artisticamente ed esteticamente dagli esordi a oggi. Sono ormai lontani i tempi in cui cantava Sincerità sul palco di Sanremo con occhiali doppi e outfit retrò, oggi è una vera e propria diva capace di reinventarsi ogni volta che appare in pubblico. Il dettaglio che ha cambiato con più frequenza negli anni? L’hair look. Con i suoi followers si è aperta a 360 gradi e, dopo aver rivelato di soffrire di tricotillomania, ha messo a tacere gli haters che la criticavano per i tagli rasati: la verità è che ha sempre portato i capelli cortissimi per sconfiggere il disturbo ossessivo-compulsivo. Da qualche tempo a questa parte ha messo in atto una vera e propria rivoluzione di stile, accompagnando il tutto a un’acconciatura inedita che si rivelerà perfetta per l’estate.

Il nuovo taglio di capelli di Arisa

Nell’ultimo Arisa ha quasi sempre portato i capelli lunghi, spaziando tra fluenti chiome castano scuro e long bob platino. Qualche giorno fa ci ha “dato un taglio”, rivoluzionando la sua immagine. Ha detto addio alle tanto amate extension dalle lunghezze extra ed è tornata alla chioma naturale, mostrando il risultato finale sui social. Ha puntato su un adorabile pixie cut, lo porta leggermente spettinato e con dei ciuffetti che le cadono sulla fronte come una frangetta, dettaglio che rende il suo look perfetto per l’estate. In quanti prenderanno ispirazione dalla sua acconciatura sbarazzina per portare un pizzico di leggerezza alla propria estate?

Arisa con la mini chemisier

Complice un viaggio a Berlino, Arisa ha dato il meglio di lei in fatto di stile super originale. Si è lasciata immortalare in total black con un mini abito chemisier, un modello con l’abbottonatura irregolare e un profondo scollo a V che ha lasciato intravedere il reggiseno. Per completare il tutto ha scelto un paio di orecchini a cerchio in total gold e degli occhiali da diva, ovvero dalla forma rettangolare e con un’audace montatura total pink. Poco dopo li ha cambiati e ha optato per un modello tondo con le lenti verdi. Il dettaglio che non può passare inosservato? La cantante è dimagrita moltissimo, tanto da sembrare quasi un’altra persona rispetto a qualche tempo fa.