Oroscopo Branko domani 9 luglio 2022, le previsioni

La sincerità è la garanzia per non rimanere delusi per non aver contato. Se agisci onestamente non avrai nulla da temere. Dormirai anche molto più rilassato e non avrai mal di testa assolutamente spendibili. Sei fortunato. Amore : sopraffatto da questioni di cuore.Denaro : Opportunità per aumentare la tua economia, non lasciarti sfuggire. Lavoro : dichiara, non imporre, le tue opinioni sul lavoro. Salute : il tuo corpo non è pronto, riposa di più.