Oroscopo Paolo Fox domani 9 luglio 2022, le previsioni

Ariete

Rifletti con molta calma su un investimento che vuoi fare. Al lavoro, potresti dover fare cose che non ti appartengono. Non hai molto da fare e questo ti aiuterà ad anticipare i compiti e pianificare. Innamorato, prendi le tue decisioni fredde e avrai ragione in tutto ciò che hai oggi. Hai una giornata molto buona per divertirti con gli amici o incontrare nuove persone. Presto avrai inviti di cui dovresti approfittare, ti divertirai un sacco. Avrai molta energia in questo giorno e sarai di buon umore, ti divertirai. Ti senti bene e con molta energia positiva, che diffonderai agli altri. Psicologicamente sei un po' in crisi, ma in salute e fisicamente stai bene. I nervi potrebbero rovinare una faccenda che hai in mano, non permetterlo.

Toro

Puoi avere ottime notizie sul lavoro, resta sintonizzato. Non ti stai organizzando bene con i soldi e dovresti iniziare ad agire. Cercherai di mantenere l'ordine nella tua economia e lo raggiungerai senza problemi. La tua attrattiva è in aumento e avrai successo socialmente ed emotivamente, amore incluso. Devi parlare delle cose in tempo in modo che non diventino problemi. Non smettere di chiedere aiuto a coloro che ti amano sinceramente, non ti deluderanno. Se vai a una riunione di famiglia in questo giorno, sarai al centro dell'attenzione. Sei di ottimo umore e, psicologicamente, hai molto equilibrio. Stai bene ma prenditi cura della tua salute un po' di più, potresti essere un po' in crisi.

Gemelli

Dovresti ascoltare i buoni consigli che ti vengono dati sul lavoro. Non pretendere così tanto al lavoro o finirai per essere completamente esausto, stai calmo. Mantieni un atteggiamento positivo e vedrai come tutto in generale sta andando molto bene per te. Innamorato, se non hai un partner, è un buon momento per incontrare qualcuno di interessante. Ora è meglio per te guidare te stesso secondo i tuoi criteri piuttosto che seguire i consigli degli altri. La tua vita sentimentale prenderà presto una svolta positiva e ti sentirai molto bene. Ti senti molto stanco al mattino, prova a dormire di più, te ne accorgerai. Fai attenzione alle cadute, soprattutto quando fai sport, c'è il rischio. Ti aspettano giorni fantastici per praticare sport acquatici. Avrai molto stress e potresti stancarti un po', ma la tua salute andrà bene.

Non preoccuparti così tanto dei piccoli problemi che sono transitori. Se stai pensando di acquistare una casa, è meglio aspettare ancora un po'. Alcuni problemi sul lavoro ti hanno infastidito ma passeranno presto. Sarà necessario fare la propria parte per evitare di cadere in atteggiamenti possessivi o gelosie. Non prestare attenzione ai commenti di persone sospette e infruttuose. Avrai voglia di uscire, spostarti o pianificare un viaggio, non smettere di farlo. Ti sentirai vitale e ti riprenderai presto da ogni disagio che hai. I tuoi problemi di salute diminuiscono, grazie al cambiamento di atteggiamento che hai avuto. Farai delle riforme nella tua casa che avranno un impatto positivo sulla qualità della tua vita. Dovresti fare un po' di sport per scaricare energia e sentirti bene.

Leone

Devi avere forza di volontà al lavoro, non scoraggiarti e farai bene. Hai avuto delle difficoltà ultimamente, ma stanno per finire. Attenzione a un'offerta che non è così vantaggiosa come sembra a prima vista. Innamorato, se non sei sicuro dei tuoi sentimenti, stai zitto ora e prendi decisioni con calma. Devi fare la tua parte, o anche se hai tutto nelle tue mani, non vedrai risultati. Non lasciarti scoraggiare da nulla di negativo, perché sarai in grado di affrontarlo in modo soddisfacente. Sei in un tono ricettivo alle critiche e accetterai quelle ben intenzionate. Non preoccuparti per la tua salute, al momento non hai nulla di importante. La tua immaginazione è responsabile di farti stare male, calmati un po'. È tempo di trovare nuovi modi per prenderti cura di te stesso e mantenerti in forma.

Vergine

Ti senti in vena di fare cose diverse al lavoro, farai bene. I tuoi interessi non sono molto favoriti in questo momento, aspetta prima di agire. I tuoi piani e progetti potrebbero essere interrotti in amore, ma solo temporaneamente. Potresti ricevere una chiamata da qualcuno che stai aspettando molto presto. Puoi fare una conquista d'amore, hai le stelle a tuo favore. Ti occuperai dei tuoi affari professionali e farai molto bene. Ti aspettano alcuni giorni senza tensioni, in cui ti sentirai fenomenale. Per mantenere una buona salute, è necessario prendersi più cura della propria dieta. Ti senti iperattivo, ma non dimenticare che devi riposare abbastanza. Sei troppo nervoso e questo non ti permette di apprezzare le cose chiaramente.

Bilancia

L'ambiente di lavoro è un po' teso e vuoi che migliori, sii calmo. Fidati delle tue qualità e presto avrai un grande successo. Riceverai denaro extra o qualcosa che non ti aspetti, il che sarà fantastico per te. Avrai alcuni giorni pieni di incontri e inviti, sarai molto popolare. Devi ordinare e organizzare meglio le tue carte, ti serviranno. Oggi le stelle ti favoriranno e farai grandi cose in amore. Devi rilassarti, cercare di evitare le tensioni e ciò che ti rende nervoso. Fai un piccolo esercizio per rilasciare le tensioni negative e recuperare. Il tuo stato d'animo è equilibrato e sereno, sei in ottima salute in generale. Cogli l'occasione per rilassarti e riposare nel tuo tempo libero, reintegrerai le energie.

Scorpione

È difficile per te risparmiare, ma sai che è necessario, in futuro lo apprezzerai. Consoliderai i tuoi risultati professionali e nell'economia, continua così. Fai attenzione alle spese che devi fare e riserva un po' di soldi. Stai navigando tra due acque, fai attenzione a non rovinare tutto. Oggi avrai un'ottima compatibilità con i nativi dello Scorpione e del Toro. Potresti incontrare qualcuno molto interessante, che ti beneficerà professionalmente in futuro. Potresti trovare qualcuno che ti piace in un luogo legato alla cultura o alla musica e potrebbe finire con l'amore. Dimentica le tue preoccupazioni, ti stai stressando troppo e inutilmente. Ricorda che la cosa migliore per avere una buona salute è la lungimiranza, prenditi cura di te. Cerca di riposare un po' di più da tutte le tue preoccupazioni, hai ragione.

Sagittario

Puoi avere un momento delicato con un collega, stai calmo. È il momento giusto per provare a prendere l'iniziativa sul lavoro. Potresti incontrare persone che ti aiuteranno in futuro per il tuo lavoro. Il tuo magnetismo è in aumento, innamorati, approfittane in campo sentimentale. Ti diverti a viaggiare, muoverti e schiarirti le idee, ti farà bene. Puoi incontrare qualcuno che ti colpisce per il suo modo di essere e la sua personalità. Trascorri il tuo tempo libero rilassandoti, stai accumulando troppo stress. Il tuo corpo apprezzerebbe se bevessi più liquidi per idratarti bene. Non fidarti di te stesso commettendo eccessi nel cibo o trascurando le tue routine quotidiane, la tua salute ne risentirà. metti tutto in ordine,

Hai bisogno di più comunicazione, in modo che tutto vada come desideri. Al lavoro avrai tutta la tua acutezza mentale, farai bene. Potresti ricevere denaro extra da affari o investimenti, risparmiandolo comodamente. Se ti precipiti nelle tue decisioni, potresti pentirti, rifletti prima. Hai bisogno di un po' più di comunicazione in amore, così tutto migliorerà. Non raggiungi l'armonia nella coppia, ma è una serie temporanea. Esci, anche per un paio d'ore, e energizza le vie respiratorie. Non lasciarti trasportare dall'apatia e cerca soluzioni ai problemi. I tuoi nervi sono un po' sconvolti e dovresti iniziare a calmarti. Grazie alla tua buona salute, avrai una grande quantità di energia fisica, ma non abusarne.

Acquario

Avrai una piacevole sorpresa o un regalo che cambierà i tuoi piani attuali. Se inizi un progetto di lavoro che hai parcheggiato, ti darà risultati molto presto. Sorgeranno ottime idee che ti daranno soldi, ma se le applichi con prudenza. Non dovresti affrontare i problemi nervosamente, con calma farai meglio. I rapporti con la famiglia tendono a migliorare, saranno abbastanza buoni. Non lasciarti influenzare dagli altri nelle tue faccende sentimentali, in amore devi decidere tu. Puoi incontrare qualcuno con cui avrai molte possibilità, provalo. Se prendi una boccata d'aria fresca ed esci in campo, farai benissimo, hai bisogno di respirare. Non lasciarti trasportare dalla timidezza, se hai più decisione farai benissimo. Non avrai problemi di salute nei prossimi giorni, stai bene.

Pesci

Potrai realizzare i piani di lavoro che, fino ad ora, hai rimandato. Sul posto di lavoro ti aspetta una grande prosperità, raccoglierai ciò che hai seminato. Sei in un momento molto buono e fortunato per le relazioni romantiche. La tua famiglia e i tuoi amici saranno molto consapevoli di te oggi, sarai molto popolare. Innamorato, ignora i commenti delle persone, se credi in qualcosa, vai per la tua strada. Dovrai iniziare a organizzare quel viaggio che volevi, ora puoi. Dovresti praticare regolarmente qualche sport, hai un eccesso di energia. La tua salute sarà eccellente e starai molto bene, goditi il ​​momento. Puoi avere un piccolo incidente, non essere sconsiderato, vai con attenzione e con tutti e cinque i sensi.