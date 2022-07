Maria Stella Allevi, chi è la sorella di Giovanni?

La sorella del pianista di Giovanni Allevi è stata trovata morta ad Ascoli e si sospetta un suicidio. I familiari hanno dato l'allarme quando non sono riusciti a mettersi in contatto con Maria Stella, che si chiama così. Il 19 luglio si è verificato un evento doloroso ad Ascoli Piceno, in Italia. Giovanni Allevi, pianista italiano molto conosciuto, ha perso la sorella Maria Stella Allevi. La polizia ritiene che la morte di Maria Stella Allevi sia avvenuta ieri sera.

Non riuscendo a contattare Maria Stella Allevi, un familiare si è recato a casa sua e ha dato l'allarme. Non c'era nessun biglietto, ma gli investigatori ritengono che la sua morte sia stata volontaria. Infatti, il suo corpo è già stato restituito alla famiglia. Era un'insegnante e viveva da sola. I Carabinieri sono immediatamente intervenuti sul posto.

Giovanni Allevi colpito da un tumore

Da qualche settimana Giovanni Allevi sta combattendo contro il mieloma, un cancro che colpisce le cellule del sistema immunitario. Il compositore ha parlato apertamente della sua condizione fin dalla prima diagnosi e ora non nasconde ai suoi fan quanto siano difficili i trattamenti.

Nell’ultimo post pubblicato su Instagram si è mostrato in pigiama, con il volto teso e anche abbastanza sofferente: “Ma l’anima esiste?, ha chiesto molto probabilmente tra sé e sé. Poi aggiunge: ”Secondo me, sì! Perché se esiste, allora posso separarla dal corpo e da questo dolore fisico a tratti insostenibile. O addirittura, posso aiutare il corpo a guarire, affiancando alla terapia farmacologica una energia magica, che viene dall’anima e dal vostro Amore”.