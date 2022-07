Oroscopo Branko oggi sabato 23 luglio 2022, previsioni tutti i segni

ARIETE

Approfitta di tutta la vitalità che avrai oggi per portare a termine alcuni progetti e questioni che hai lasciato in sospeso. Avrai dei momenti di poca energia , ma la recupererai subito senza imprevisti. Il fine settimana è per te valutare il tuo reddito , il tuo patrimonio e il tuo budget, i dettagli e le spese che puoi bilanciare per recuperare la tua salute finanziaria. Ricorda di cosa abbiamo parlato nei tuoi oroscopi di luglio 2022 , cogli l'occasione per fare i conti o avvicinati al tuo commercialista.

TORO

Oggi Venere ti dice che trascorrerai una giornata incredibile con il tuo partner e che la tua vita sarà piena di passione, divertimento e tanto romanticismo. Alcuni amici ti chiederanno di uscire . È un buon giorno per conquistare le persone che desideri. È tempo di pensare di tornare a scuola, seguire un seminario, continuare gli studi o la specializzazione. Questo fine settimana gli eventi intorno a te possono aiutarti a generare una nuova consapevolezza di te stesso, puoi vederti sotto una luce completamente nuova.

GEMELLI

Sarà un giorno in cui pensi che non otterrai nulla , ma tutto cambierà con l'aiuto dei tuoi parenti perché ti daranno tutto il supporto di cui hai bisogno. È giunto il momento di apportare tutte le modifiche e le ristrutturazioni che volevi fare nella tua casa. La tua relazione con il tuo partner potrebbe subire turbolenze questo fine settimana, soprattutto se uno dei due non è più felice. È probabile che tu stia spendendo più soldi del solito, cercando oggetti o esperienze che ti facciano stare bene.

CANCRO

Il tuo dono della parola e della comunicazione sarà molto attivato, quindi questo giovedì potresti entrare in contatto con persone che sono lontane da te . Sii un po' più paziente con i bambini, specialmente quelli irrequieti. La Luna di oggi illumina tutto ciò che ti è rimasto nascosto o sconosciuto, qualcosa che in qualche modo ha continuato a riflettere ricordi o bagliori di una situazione passata. È un buon momento per chiudere i cicli o riprendere il processo di guarigione.

LEONE

Si avvicina una buona fase economica. I soldi ti arrivano come mai prima d'ora, perché hai un atteggiamento positivo e responsabile. Gli investimenti che farai ora daranno molti frutti. Allontanati da tutto il negativo La tua famiglia e i tuoi amici possono mostrarti il ​​loro sostegno, ma dovresti chiedere aiuto o metterti in contatto con loro. Fai attenzione a non rimanere invischiato in una relazione segreta o clandestina , aspetta ancora un paio di settimane prima di aprirti a una nuova storia d'amore.

VERGINE

Brillerai come mai prima d'ora e non ci sarà modo che qualcuno spenga quella luce. Riceverai molta attenzione, anche più di quanto vorresti . Tutti si rivolgeranno a te e guarderanno tutto ciò che fai al lavoro, a casa e a scuola.È tempo di affrontare tutte le difficoltà emotive che hai di fronte, non tardare perché più velocemente lo fai, prima scoprirai quali cose è meglio eliminare dalla tua vita. È un buon fine settimana per rivedere dove stai andando con i tuoi obiettivi a breve termine.

BILANCIA

Questo giovedì diventerai un po' più ricettivo e cercherai dentro di te come goderti la vita di più da una prospettiva spirituale. Il materiale non sarà più una priorità per te , poiché preferirai concentrarti sulle energie. Questo fine settimana evitate un viaggio frettoloso o affrettato, è meglio che aspetti la prossima settimana per spostarti. Non dovresti mai guidare distratto, ma questo fine settimana questa precauzione diventa ancora più importante.

SCORPIONE

Rifletterai sulla tua vita, in particolare sulle paure che ti hanno paralizzato e ti hanno impedito di fare certe cose. Non lasciare le cose per dopo , è tempo di lottare per i tuoi obiettivi e realizzare i tuoi sogni. Approfitta della settimana per comunicare ciò che devi esporre, puoi farlo scrivendo o parlando, ma è fondamentale che ti esprima. La tua vita sociale migliora questo fine settimana, puoi persino fare nuove amicizie del sesso opposto.

SAGITTARIO

Devi organizzarti e prendere le cose sul serio se vuoi che la tua economia cresca . Qualcuno molto vicino a te ti consiglierà e ti guiderà a prendere la decisione giusta. Potresti seguire qualche corso sul tuo lavoro. In tutto ciò che proponi oggi, potrai mostrare impegno e pazienza. Quindi usa la giornata per qualsiasi attività che richieda un processo metodico e dettagliato. Luglio ti invita ad avviare qualsiasi indagine o pratica che ti permetta di ottenere una comprensione più profonda del tuo ambiente.

CAPRICORNO

Le stelle ti dicono di non avere paura e di lanciarti in nuove avventure , non sempre esperienze, ma può essere anche imparare nuove lingue o incontrare persone diverse. Prendi le disposizioni necessarie al tuo lavoro. Vuoi essere protagonista degli eventi del weekend, ricevere attenzioni, brillare. Quindi non stare a casa, cerca un'attività o una riunione in cui mostrare il tuo talento e ricevere i riflettori.

ACQUARIO

Ti libererai da tutto ciò che ti deprime e che toglie la tua voglia di andare avanti. Nascerà una nuova versione di te, più libera e senza legami emotivi. Avrai nuovi obiettivi e nuove idee per realizzare tutto ciò che hai sempre sognato. Questo mese annuncia una storia d'amore che può nascere nel tuo posto di lavoro, o in quello spazio dove vai ogni giorno per essere produttivo. Questo è un giorno che vivi con un certo attaccamento alla tua casa, alla tua casa e alla tua famiglia. Forse vuoi restare a letto fino a tardi o dedicarti alle faccende domestiche.

PESCI

L'Universo ha posizionato Venere nella tua casa dell'amore, quindi sarebbe il momento perfetto per sposarsi o collaborare con qualcuno. Non cercare sostegno in altre persone questo giovedì perché arriverà senza che tu lo chieda e questo ti riempirà di ispirazione.In questa stagione del Leone, potresti aspettarti troppo da te stesso, ma non pretendere troppo da te stesso, ricorda di avere aspettative realistiche in modo da non esaurirti. L'energia lunare di oggi ti sta riempiendo di forza per affrontare ostacoli e avversari.