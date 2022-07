Elezioni, Matteo Salvini: “Vinciamo noi, prima proposta sarà ‘zero clandestini’ e nuovi decreti Sicurezza”

Matteo Salvini, leader della Lega, ha aperto stasera la campagna elettorale del partito per le elezioni politiche. Il segretario della Lega aveva in precedenza accusato il Partito Democratico di aver pianificato la fine anticipata della legislatura.

"Se dovessi riassumere in un minuto quello che è successo, direi che noi abbiamo fatto nascere un governo di unità nazionale in piena pandemia, perché il Paese viene prima della parte. Per 17 mesi abbiamo votato con il governo anche quando non eravamo convinti, perché stare al governo per un anno e mezzo con la Lamorgese e Speranza è stata una fatica incredibile. Poi la settimana scorsa il Pd porta in parlamento le leggi sulla droga libera, che io combatterò sempre, e sulla cittadinanza facile, che per me non è accettabile. Dopo qualche giorno sono arrivati i 5 Stelle che non volevano votare il decreto Aiuti perché conteneva il termovalorizzatore di Roma. Io con Silvio Berlusconi abbiamo detto a Draghi di rimanere al governo, ma senza i 5 stelle e con un governo più forte. La sua risposta è stata ‘no'". "Io penso che la regia sia stata del Pd, specialista nel perdere le elezioni e andare lo stesso al governo. Noi non abbiamo chinato la testa. E adesso siamo qui", ha detto Salvini, che è salito questa sera sul palco per un comizio a Domodossola senza barba ("l'avevo promesso -ha detto – al mio amico Silvio") e indossando un paio di bermuda.

Dopo l'annuncio della data delle elezioni, nel centrodestra sono ricominciate le sconfitte sulla leadership. Visti i sondaggi, è probabile che Giorgia Meloni venga eletta primo ministro. Tuttavia, mentre Forza Italia sembra reticente a concedere questo diritto alla Meloni, Salvini ha già promesso che la consuetudine sarà rispettata e chi arriverà primo alle urne guiderà la loro coalizione. Stasera si è detto "molto fiducioso" di poter battere l'alleato:

Io vi dico che il 25 settembre vince il centrodestra e la Lega sarà il primo partito".

Matteo Salvini ha anche annunciato il suo primo provvedimento al governo: "Il 25 settembre si sceglie l'Italia dei prossimi 30 anni. Se andremo al governo porteremo come prima proposta un nuovo decreto sicurezza e l'impegno a zero clandestini in giro per le nostre strade. Per i clandestini biglietto di sola andata per tornarsene a casa".