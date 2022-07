Oroscopo Paolo Fox domani 26 luglio 2022: lo zodiaco su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 26 luglio Sagittario

Ti alzi più forte che mai e saprai lavorare diplomaticamente con persone complicate, che non mancano mai al tuo fianco. Volerai con le tue ali verso il tuo destino. L'amore entrerà nella tua vita, ma questa volta libero, senza imposizioni. Tutto ciò che hai desiderato ora è a portata di mano.

PAROLA SANTA: pace

pace NUMERI FORTUNATI: 14, 33, 24

Oroscopo Paolo Fox 26 luglio Capricorno

Le stelle ti avvertono che devi stare attento a ciò che dici in modo da non ferire le suscettibilità delle altre persone. La crudeltà nel dire la verità non lascia buoni risultati. Cadono le maschere di chi agisce con ipocrisia. Le persone negative ora scompaiono dal tuo mondo.

PAROLA SACRA: cura

cura NUMERI FORTUNATI: 11, 2, 18

Oroscopo Paolo Fox 26 luglio Acquario

L'energia planetaria ora enfatizza i tuoi problemi di salute e di lavoro. Tutto ciò che ha a che fare con il professionista viene esaltato. Sarai un'ispirazione per molti e sarai in grado di lavorare con persone in conflitto senza risentirne. Avrai abbastanza diplomazia o pazienza per andare avanti nei tuoi piani per il futuro.

PAROLA SACRA: cura

cura NUMERI FORTUNATI: 11, 2, 18

Oroscopo Paolo Fox 26 luglio Pesci

Riacquisti fiducia in te stesso, che ti porterà a capire qual è la tua missione nella vita. I problemi che hanno fallito ieri o i piani che non hanno funzionato verranno presi in considerazione da te, per riparare ciò che ti ha ritardato o limitato. Saprai organizzare al meglio il tuo tempo in modo che ti dia il massimo.