Oroscopo Branko domani 1 agosto 2022: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Questa mattina potresti sentirti triste o arrabbiato per qualche circostanza che potrebbe essere accaduta ieri o anche poco tempo fa, Capricorno. Non tenere questi sentimenti dentro di te, cerca di liberartene ogni giorno. Il modo migliore sarà praticare esercizio all'aperto oggi. Fai un giro in bicicletta o vai a correre nel parco e ritroverai umore e buonumore. Approfitta anche di oggi per riflettere sui cambiamenti positivi che dovresti apportare. Stai vedendo tutto nero e devi cambiare questa percezione perché in realtà sei circondato da persone e cose fantastiche ogni giorno, proprio non puoi apprezzarlo, Capricorno. Se hai un partner, può aiutarti a superare questo momento di negatività, a meno che questa relazione romantica non sia la causa. In questo caso, inizia a considerare di prendere un altro corso o di girare le carte a faccia in su.

Oroscopo Branko 1 Agosto Acquario