Oroscopo Branko domani 3 agosto 2022: le previsioni su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 3 agosto Leone

Il pericolo nel manipolare la verità è che quando una bugia viene ripetuta abbastanza spesso, iniziamo a crederci. Al contrario, quando la verità non è così conosciuta come la finzione, non la accetteremo per quanto la sentiamo. Vediamo quello che vogliamo vedere. E accettiamo ciò che vogliamo accettare. Ecco perché è facile manipolare le persone e difficile istruirle. Se hai difficoltà a trasmettere un messaggio importante, cambialo per dire qualcosa che gli altri possono facilmente accettare. Un po' di comprensione è meglio di niente. Bisogna stare attenti oggi in tutto ciò che riguarda contratti, conti, affari. Analizza, studia attentamente tutta la carta o il documento da firmare. Fai attenzione a qualcuno che cerca di ingannarti o di approfittarsi di te. Sii sincero quando esprimi le tue opinioni anche se ad alcune persone non piace. PAROLA SANTA: 1, 8, 33

NUMERI FORTUNATI: espresso

Oroscopo Branko 3 agosto Vergine

Dicono che "come a casa non sei da nessuna parte". Il che è vero quando ti capita di essere una di quelle persone che si sentono a proprio agio a casa. Ma non è vero se ti sembra che la tua casa non sia felice come vorresti. In tal caso dovrai fare qualcosa per migliorarlo. Hai un problema che ti preoccupa. E ti tocca più vicino di quanto vorresti. Devi aggiustarlo. Poiché Mercurio, il tuo sovrano, sta partecipando alla congiunzione planetaria nota come "il dito del destino", questo ti costerà meno lavoro di quanto pensi. Tutto quello che devi fare è esprimere i tuoi veri sentimenti. Sviluppi una maggiore aggressività verso ciò che vuoi ottenere. Sei molto disposto a combattere per ciò che è tuo ea modo tuo poiché sei fiducioso che avrai successo. Non permettere a niente e nessuno di interferire con i tuoi piani. Indagare, esplorare il nuovo, il diverso. Ti sta bene, Vergine. Leggi anche: Oroscopo Branko domani 3 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro PAROLA SANTA: 1, 8, 33

NUMERI FORTUNATI: espresso

Oroscopo Branko 3 agosto Bilancia

Ci circondiamo di armature per proteggerci dai pericoli della vita. Per fortuna è solo psicologico... altrimenti saremmo inciampati, sfiniti dal portare tutto quel peso extra. Invece di armature, circondiamo i nostri cuori e le nostre menti con strati di atteggiamenti e opinioni che ci aiutano a mantenere le distanze dai dubbi che potrebbero turbarci. Essendo governato da Venere, il pianeta dell'amore, sei suscettibile alle ferite e ai dolori della vita. Ma apprezzi anche la gioia e la bellezza che ti circondano. Oggi ce ne sono molti. Ora possiedi abbastanza energia planetaria per distinguerti in tutto ciò che fai. Ti alzi professionalmente e come essere spirituale. La felicità in amore non mancherà perché hai saputo guadagnarti l'amore della persona amata. Continua a seminare amore che raccoglierai in abbondanza. PAROLA SANTA: seminare

NUMERI FORTUNATI: 22, 15, 18 Leggi anche: Oroscopo Branko domani 28 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 3 agosto Scorpione