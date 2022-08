Oroscopo Branko domani 3 agosto 2022: lo zodiaco Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 3 agosto Ariete

Di recente ho avuto una conversazione con una persona che credeva che il nostro ingresso nell'eternità dipendesse da quanto saggiamente ci comportiamo per tutta la vita. Quanto è ridicolo! Non vogliono farci credere che avere una scrivania ordinata equivale a santità, mentre vivere circondati da sporcizia e disordine ci condanna al fuoco dell'inferno, giusto? Oggi assicurati di fare ciò che ti sembra giusto e non preoccuparti di ciò che pensano gli altri. Finché rispetterai i tuoi desideri più profondi e sinceri, andrai nella giusta direzione. Organizza il tuo lavoro. Metti in ordine le tue e-mail, i documenti e tutte le questioni legali che hai in sospeso. Non cercare di forzare i tuoi capricci. Sviluppa più maturità e tolleranza verso chi lavora al tuo fianco. Aspetta pazientemente la tua ricompensa per tutte le tue fatiche. PAROLA SANTA: Ricompensa

NUMERI FORTUNATI: 3, 23, 6

Oroscopo Branko 3 agosto Toro

È perfettamente normale che lasciamo le cose per dopo. Quello che succede è che a volte siamo così assorbiti da altre questioni che dimentichiamo che sono lì. Fate bruciare il fondo della padella. Non adempiamo ai nostri obblighi o alle nostre responsabilità. E quando ce ne rendiamo conto, ci sentiamo orribili. Ma, in fondo, sappiamo che c'è un motivo sincero e buono per non pensare a qualcosa. Non c'è molto che possiamo fare e non sta a noi cambiare alcune cose. Metti in ordine le tue priorità oggi. Qualcosa di molto eccitante merita la tua attenzione. Ti mostri più tollerante, adattabile e comprensivo verso chi ti circonda. Sarai in una posizione migliore per apportare i cambiamenti necessari nel tuo posto di lavoro o nella tua professione senza che nessuno si offenda o si arrabbi. I tuoi obiettivi, sogni e aspirazioni personali si stanno realizzando. PAROLA SANTA: Ricompensa

NUMERI FORTUNATI: 3, 23, 6

Oroscopo Branko 3 agosto Gemelli

Si tratta di "rimanere positivi". Beh, almeno questa è la teoria. Se lo faremo, saremo ricompensati. E se non otteniamo un successo immediato, dobbiamo provare, ancora e ancora. Ma funziona sempre? In realtà non è sempre così semplice. In questo momento hai problemi da risolvere. E hai dei dubbi su un progetto in cui sei coinvolto. Ma il coinvolgimento di Mercurio, il tuo sovrano, nella configurazione planetaria nota come "il dito del destino" indica che, finché farai del tuo meglio, tutto andrà bene. Fidati oggi in teoria. Vedrai che funziona. Un nuovo progetto di lavoro apre la strada a nuove esperienze. Persone serie e responsabili ti supportano in tutto ciò di cui hai bisogno. Hai il via libera in materia di amore. Sarai più affettuoso e comprensivo nei confronti del tuo partner. Non ripetere i vecchi schemi e cancella tutti i pensieri negativi nella tua mente. PAROLA SANTA: Ricompensa

NUMERI FORTUNATI: 3, 23, 6

Oroscopo Branko 3 agosto Cancro