Dove e come vedere Juventus Atletico Madrid Streaming Gratis Diretta Live Tv

La Juventus affronterà l'Atletico Madrid domenica 7 agosto alle 18. Si tratta dell'ultima amichevole del precampionato prima dell'esordio in Serie A contro il Sassuolo del 19 agosto. La partita si disputerà a porte chiuse, quindi non saranno presenti tifosi. Nelle precedenti amichevoli la Juventus ha affrontato Barcellona e Real Madrid, pareggiando 2-2 contro il Barcellona e vincendo 2-0 contro il Real Madrid.

La Juventus avrà un'altra occasione per provare Bremer e Di Maria, in attesa di altri acquisti. Il primo nome sulla lista sembra essere quello di Kostic. Nella partita contro l'Atletico Madrid, la Juventus potrà discutere con Diego Simeone la questione Morata; Molina, una conoscenza della Serie A italiana, è stato acquisito dall'Udinese in questa stagione dalla Juventus.

Sky Sport trasmetterà in diretta e in streaming Juventus-Atlético Madrid su Sky Go. Il calcio d'inizio della partita è previsto per le ore 18.00 di domenica 7 agosto.

Data la situazione nella Striscia di Gaza e la possibilità di attacchi missilistici su Tel Aviv, gli organizzatori hanno deciso di annullare la partita. Le squadre hanno deciso che, in mancanza di una sede adatta in Israele, si vuoto giocato e recate in un altro Paese destinato in uno stadio. Dopo aver esplorato le opzioni a Cipro e in Grecia, hanno infine optato per una struttura di proprietà della Juventus Football Club - il centro di allenamento del club bianconero alla Continassa - dove poter disputare un'amichevole a porte chiuse: pertanto, nessun tifoso potrà essere presente sugli spalti del centro di allenamento bianconero per assistere alla sfida tra gli uomini di Allegri e la formazione di Simeone.