Oroscopo Branko domani 12 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko domani 12 agosto Sagittario

Ti stai chiedendo se sarà necessario fermare qualcosa che è iniziato molto tempo fa. Anche se pensavi fosse la cosa giusta da fare, stai per riconsiderarne il valore. Ciò potrebbe richiedere di smontare da una posizione che avevi adottato con entusiasmo e difeso con entusiasmo. È quasi più facile andare avanti che affrontare i problemi che potrebbero sorgere dichiarando il tuo cambiamento di idea. Ma i tempi cambiano. Le situazioni cambiano. La superluna ti dà il coraggio di cambiare strada, in una nuova direzione che è migliore. Oroscopo Branko domani 12 agosto Capricorno

La buona notizia in copertina è che qualcuno è riuscito a impossessarsi della dinamite e ha fatto saltare in aria uno dei muri che ti avevano intrappolato in una situazione. La notizia leggermente più complicata è che sei al settimo piano e dovrai trovare la via d'uscita da un edificio che sta crollando. Questa è una notizia sgradita, soprattutto perché ti eri appena rassegnato al tuo destino e ti stavi adattando ad esso. Allora, cosa hai intenzione di fare? In che misura vuoi liberarti da un peso? La superluna porta il tempo per prendere una decisione. Oroscopo Branko domani 12 agosto Acquario

Dai, alzati! Hai del lavoro da fare e non hai tempo da perdere. L'imminente superluna, che si verificherà nel tuo segno, ti invita a scrollarti di dosso la sensazione di stanchezza e letargia... e ad accogliere una nuova idea. Sta emergendo un'opportunità per cambiare qualcosa che da tempo necessitava di una revisione. Si apre una porta. Non devi capire come aprirlo. Non devi nemmeno girare la maniglia della porta. Devi solo aprire gli occhi e iniziare a muoverti con sicurezza, verso la destinazione che, finalmente, stai iniziando a identificare. Oroscopo Branko domani 12 agosto Pesci