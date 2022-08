Serie A Sampdoria Atalanta Streaming Gratis NO Rojadirecta come vedere Diretta Live TV

La Sampdoria si presenta all'appuntamento con due vittorie nelle due ultime uscite stagionali. I blucerchiati hanno pareggiato 1-1 contro i turchi del Besiktas in amichevole e hanno vinto il primo turno di Coppa Italia per 1-0 contro la Reggina, con il gol decisivo di Sabiri. L'Atalanta, invece, affronterà la partita reduce da due sconfitte nelle ultime due amichevoli disputate. Ha perso contro il Newcastle per 1-0 e contro il Valencia per 2-1.

Il 13 agosto, alle 18.30, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, si terrà la prima partita del campionato di Serie A tra Sampdoria e Atalanta. Le due squadre, guidate da Marco Giampaolo e Gian Piero Gasperini, si sono sfidate per tutto il precampionato per preparare la nuova stagione.

Sampdoria-Atalanta, partita di Serie A in programma il 13 agosto alle 18.30, sarà trasmessa su DAZN (gli abbonati a DAZN possono accedere al servizio), Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 252). Le trasmissioni di DAZN sono disponibili solo per gli abbonati. Le trasmissioni di Sky Sport e Sky Calcio sono disponibili in streaming su SkyGo e sulla sua app, che abbandonano un abbonamento.

Il 13 agosto 2022, l'UC Sampdoria affronterà l'Atalanta Bergamo alle 18:30. L'impianto che sembra più promettente è lo Stadio Comunale Luigi Ferraris. La partita si svolge nell'ambito dei seguenti incontri: Serie A, Calcio. La trasmissione è prevista su Arena Sport 2, ESPN4, Ring.bg, Arena Sport 8, beIN Sports MAX 4, Cosmote Sport 3 HD, BT Sport 3, Stöð 2 Sport 3, Sky Sport 252, Sky Sport Calcio, beIN Sports Malaysia, Ziggo Sport Voetbal , Eleven Sports 2 , Sport TV4 , Orange Sport 4 , Match! Football 2 , SuperSport Variety 3 , C More Mix , Blue Sport 1 , Futbol 2 , Sporting 2 Ungheria . Trasmissione via Internet accessibile a: bet365 TV , beIN Sports Connect Australia , DAZN Canada , ESPNPlay Caraibi , Voyo Sport Repubblica Ceca / Slovacchia / Ungheria / Romania / Bulgaria / Croazia / Slovenia / Serbia / Montenegro / Bosnia &