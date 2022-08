Lecce Inter Come Vedere Streaming Gratis Diretta Live Tv No Rojadirecta

Il campionato di Serie A 2022/2023 dell'Inter inizia sul campo del Lecce. I nerazzurri, nella serata di sabato 13 agosto (calcio d'inizio alle 20.45), faranno visita ai neopromossi salentini in un Via del Mare che si preannuncia caldissimo. I giallorossi, reduci dall'esaltante cavalcata nell'ultimo torneo di Serie B, cercheranno di bagnare il ritorno nella massima serie con un risultato di prestigio contro un'Inter desiderosa di riscattarsi dopo aver visto sfuggire per un soffio lo scudetto nella scorsa stagione.

Si segnalano diverse assenze nella formazione del Lecce per questo esordio in campionato. Baroni non avrà a disposizione i difensori Tuia e Dermaku e il centrocampista Askildsen. Il modulo di partenza sarà il 4-3-3, con Ceesay e Colombo a contendersi il posto con l'attaccante Strefezza. A centrocampo, Hjulmand giocherà in area di rigore affiancato da Bistrovic e da Helgason o Gonzalez ai suoi lati. In difesa, Gendrey, Cetin, Blin e Gallo proteggeranno il portiere Falcone.

Simone Inzaghi sarà probabilmente costretto a fare a meno della stella internazionale Marcelo Brozovic, in dubbio per un lieve infortunio al polpaccio. Se Brozovic non potrà giocare, entrerà Goran Asllani. Marko Livaja, che si dice sia in procinto di lasciare il club, sembra sicuro di partire sulla fascia destra. A centrocampo, Roberto Gagliardini e Franck Kessie sono sicuri titolari, con Bryan Cristante a supporto sulla fascia sinistra. Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij sono sicuri titolari al centro della difesa insieme al capitano Milan Skriniar, mentre Davide Santon e Andrea Conti si contendono l'ultimo posto da titolare sulla fascia destra. In attacco, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez saranno sicuramente titolari, con Antonio Candreva o Ivan Perisic alle loro spalle dalla fascia sinistra. In porta partirà Samir Handanovic.

La partita Lecce-Inter sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky. Per seguire la partita su Dazn, gli utenti possono scaricare l'app sulle smart TV compatibili collegate a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), un TimVisionBox o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numeri 201, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numeri 202 e 249 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita applicazione.