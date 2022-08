Torino-Lazio dove vederla streaming gratis diretta live tv

Diretta calcio: come vedere le partite in streaming anche dall'estero! Abbiamo testato per voi le opzioni disponibili per vedere le partite, sia attraverso i canali ufficiali come Rai, Dazn, Sky e TimVision, sia attraverso siti di streaming calcio gratis senza registrazione che trasmettono tutte le partite in diretta: in questa pagina pubblichiamo tutti i link e le soluzioni che abbiamo trovato. Tutte le partite di Serie A sono trasmesse da Dazn e TimVision, la maggior parte in esclusiva mentre le altre sono in co-esclusiva con Sky. Questi servizi sono disponibili solo in Italia.

La seconda giornata di Serie A muove i primi passi dall'Olimpico di Torino, dove i padroni di casa ospitano la Lazio di Maurizio Sarri in uno scontro che si preannuncia a dir poco effervescente. Entrambi, infatti, debuttano con una vittoria: tutt'altro che scontata quella dei granata, bravi a ribaltare una partita nonostante l'1-0 iniziale contro il Monza grazie a un'atmosfera bollente causata da un mercato che all'inizio stentava a decollare . Tre punti anche per i biancocelesti, bravi a ribaltare una partita persa per 2-1 contro il Bologna a causa di un autogol iniziale di De Silvestri, nonostante l'uomo in meno dal primo minuto dopo l'espulsione del portiere Maximiano per un fallo su Gaston Camara durante una discussione su chi ha battuto il calcio di punizione.

