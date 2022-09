La storia di Ron: è sposato? Ha una moglie? ha un compagno? Ha dei figli?

Ron Cellamare ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Alcuni o se sia sposato o meno e se abbia una moglie compagna.Le numerose canzoni di successo del cantautore hanno fatto sognare le generazioni. Purtroppo le informazioni biografiche sulla vita sentimentale di Ron sono scarse, anche se ci sono state molte voci sul suo conto. se non sia sposato, non abbia e figli probabilmente non abbia mai sentito il bisogno di crearsi una famiglia, questo ha portato molte persone a pensare che fosse omosessuale ea mettere in la sua relazione con Lucio Dalla dubbio. Secondo molte voci, ciò che esisteva tra Ron e Lucio Dalla è andato oltre una semplice amicizia o un sodalizio artistico.

La relazione tra i due artisti è stata oggetto di speculazioni, ma non è stata. È certo, tuttavia, che tra loro c'era un legame unico e speciale che ha portato a molte collaborazioni di successo nel corso di molti anni. I due artisti sono noti soprattutto per il loro eccezionale talento e per il loro contributo alla musica italiana e alle migliori canzoni di tutti i tempi.

Nel 2005, Mario Melazzini, amico di Ron, ha rivelato di essere affetto da SLA. Si tratta di una malattia degenerativa che al momento è incurabile. Per raccogliere fondi per l'AIS (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), un gruppo fondato da Melazzini, Ron ha deciso di eliminare un disco di duetti delle sue migliori canzoni con Lucio Dalla, Renato Zero, Claudio Baglioni, Elisa e altri.

La vita privata di Lucio Dalla, celebre cantante, pianista e compositore italiano, è stata oggetto di molte congetture da parte di giornalisti di gossip e altri interessati alla sua vita privata. Mentre della sua carriera e della sua biografia si sa praticamente tutto, la sua vita privata è avvolta nel mistero. Infatti, a quanto risulta, non è sposato e non ha figli. Nulla si sa, quindi, del suo matrimonio circola e, anzi, sono spesso voci, indiscrezioni e pettegolezzi sulla sua presunta omosessualità. Voci e illazioni amplificate dalla sua nota riservatezza e dall'assenza di desiderio di apparire nel mondo del gossip o dello spettacolo. Da anni circola la voce che l'artista sia gay, o meglio, un gay non dichiarato come il suo collega e amico fraterno Lucio Dalla.