Fiorentina - Juventus Streaming Gratis dove vederla diretta live tv Sky o Dzan

La partita tra Fiorentina e Juventus, una delle rivalità più accese del calcio italiano, aprirà la quinta giornata di Serie A. Ma a che ora inizia? E come si può vedere la partita in TV e online? La partita verrà alle 15.00 di sabato 3 settembre, con una trasmissione su DAZN.

er vederla in streaming dal sito o dall'app, accedere al proprio account Dazn da un dispositivo compatibile e selezionare nel mosaico del menu principale (o nella sezione dedicata alla Serie A) l'evento "la partita", con il pre-partita prima del calcio d'inizio. Per guardare DAZN su un dispositivo, gli utenti devono a Internet tramite una smart TV, una console supportata o un decoder Sky Q. Altrimenti, si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick o collegare il proprio PC, smartphone o tablet alla TV con un cavo HDMI.

Dall'8 agosto, il canale televisivo di DAZN "DAZN ZONE" sarà disponibile sul decoder Sky tramite il numero 214 del telecomando, ma solo per gli abbonati a DAZN. Infatti, l'accordo tra Sky e DAZN prevede al momento che la visione del canale 14 sarà solo agli abbonati Sky che continuerà a pagare l'abbonamento a DAZN ogni mese e che pagheranno un supplemento di 5 euro al mese per l'attivazione di questo canale TV. Per vedere il canale "DAZN ZONE" su Sky, i clienti DAZN acquista disponibile a una specifica offerta nella sezione "Il mio account commerciale" di dazn.com.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha faticato nel reparto offensivo e ha registrato diversi risultati negativi, ma ha una vittoria all'attivo. La Juventus di Massimiliano Allegri, invece, non ha perso nemmeno una partita, ma ha anche ottenuto due pareggi e due vittorie. Entrambe le squadre cercheranno una vittoria, perché questa è un'occasione speciale per la presenza dell'ex giocatore Vlahovic.