SERIE A Dove e come vedere Sampdoria - Milan Streaming GRATIS Diretta Live TV Sky o Dzan (Ore 20:45)

La Sampdoria affronterà il Milan sabato 10 settembre alle 20.45 allo Stadio Luigi Ferraris. La Samp ha 2 punti in questa stagione, avendo ottenuto due pareggi contro Juventus e Lazio in casa. Questa partita rappresenta una sfida importante ma difficile per il tecnico Marco Giampaolo, che rischia l'ennesimo fallimento se non riuscirà a portare la Sampdoria fuori dalla zona retrocessione al più presto.

Dopo il derby contro i cugini nerazzurri, i rossoneri hanno esordito in Champions League con un pareggio contro il Salisburgo. La partita è terminata 1-1. A causa delle tante partite giocate in pochi giorni e della stanchezza sentire che si fa sempre più, ci saranno cambi tra le fila rossonere, soprattutto alcuni in difesa e in attacco. Kjaer dovrebbe assumere il suo ruolo di titolare al fianco di Tomori al centro della difesa, mentre Origi dovrebbe completare il reparto offensivo supportato da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. Ai rossoneri servirà molta concentrazione per impensierire una Sampdoria che punta a produrre gioco: non a caso la formazione di Pioli ha come obiettivo i tre punti a Genova.

La partita tra Sampdoria e Milan si giocherà sabato 10 settembre alle 20.45 allo Stadio Luigi Ferraris. Fresco del pareggio contro il Saliburg in Champions League, ma soprattutto della vittoria nel derby contro l'Inter, il Milan punta a sconfiggere il Genoa per continuare la sua striscia positiva in questo primo mese di partite ufficiali; la vetta del campionato è attualmente distante 2 punti. La Samp è reduce dalla sconfitta di stretta misura al Bentegodi contro il Verona, al vantaggio firmato da Caputo è seguita la rimonta veneta suggellata da uno sfortunato autogol di Audero e dal primo gol italiano di Doig. I ragazzi di Giampaolo non hanno ancora ottenuto la prima vittoria in Serie A e sono sicuramente desiderosi di provare a mettere in campo una prestazione attenta e ordinata come quella contro la Juventus.

Giampaolo si affiderà a Quagliarella e Caputo come attaccanti con Sabiri alle loro spalle. La partita sarà trasmessa da DAZN tramite l'app utilizzabile su PC, smartphone, tablet e smart TV, oltre che sulle console di gioco disponibili anche sul canale Zona DAZN del palinsesto Sky. Partita visibile anche sui canali Sky e in streaming su Sky Go.

La Serie A ha un nuovo detentore dei diritti, Dazn, per i prossimi tre anni. Il servizio trasmetterà in esclusiva tutte le partite di Serie A durante questo periodo e mostrerà 7 partite su 10 in esclusiva sulla sua piattaforma. Ciò significa che gli abbonati a Dazn potranno vedere tutte le partite preferite della loro squadra, oltre a partite importanti come gli incontri tra le candidate alla retrocessione o gli scontri tra le retrocesse.La Sampdoria ha perso tutte e tre le partite disputate finora. Il Milan, invece, ha vinto tutte e tre le partite disputate, segnando 10 gol e subendone solo 5. Sampdoria-Milan si gioca allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, dove la Sampdoria non ha mai vinto una partita in 4 anni. L'arbitro di questa partita è Michael Fabbri di Ravenna, che sarà assistito da Stefano Liberti e Stefano Del Giovane. Il quarto ufficiale sarà Rosario Abisso (sic). Nella stagione 2022/23, Fabbri ha diretto 2 partite e non ha assegnato alcun rigore o cartellino rosso, pur assegnando 7 cartellini gialli; in quelle due partite non ha richiesto nessuna revisioni