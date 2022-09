Sapete chi è Gianni Brezza marito di Loretta Goggi: la vera storia

Gianni Brezza, marito di Loretta Goggi: "Ha lasciato sua moglie per me". Brezza, classe 1937 e 74 anni quando è morto a Roma, era nato a Pola, in Croazia. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo, Brezza si era arruolato in Marina perché fin da piccolo era un grande amante del mare. Durante il servizio di leva fu scelto dal regista Francesco De Roberti come attore per il film Ragazze di Marina del 1958. Da allora la sua carriera si divide tra l'amore per la danza e il cinema.

Gianni Brezza è stato un ballerino della varietà serale della Rai negli anni Sessanta e Settanta. È diventato famoso per essere stato il primo ballerino della varietà serale della Rai e per il suo legame professionale e sentimentale con Loretta Goggi, conosciuta durante le riprese di Fantastico nel 1979. All'epoca Gianni Brezza era sposato con la prima moglie, ma la loro differenza di età tale che la loro relazione fu considerata da molti scandalosa.

La Goggi durante un’intervista ha raccontato un aneddoto molto carino di una loro prima uscita insime: “Una delle cose più belle che ha fatto è che mi ha chiesto di uscire un giono, andiamo in giro per Milano e inizia a chiedermi se avessi una storia. Io gli ho risposto: Ho una storia che non ho chiuso come vorrei. E lui ha fermato l’auto e mi ha lasciato per la strada dicendo: Io se una donna non posso averla tutta per me, non la voglio”

Recentemente era stata la stessa Goggi, ospite in tv su Canale 5 a “Verissimo”, a riavvolgere il nastro temporale e a ripercorrere la loro relazione. “Le storie non cominciano mai che uno si piace subito, c’è sempre un po’ di odio, amore – ha affermato –. Il nome di Gianni mi era stato fatto da uno dei ballerini del nostro spettacolo, che mi diceva: ‘Sai Loretta, se devi fare tutte le storie d’amore più belle del cinema italiano, hai bisogno di un partner che sia credibile vicino a te’”. L’incipit della loro frequentazione, tuttavia, non fu dei più morbidi, con Loretta che fu letteralmente “scaricata” in mezzo alla strada…

Insomma, non fu subito amore, tra Gianni Brezza e Loretta Goggi: “Ho faticato molto ad innamorarmi di lui – ha ammesso davanti alle telecamere di ‘Verissimo’ la storica giurata di ‘Tale e Quale Show’-. La nostra è stata una storia molto complicata, combattuta, ma degna di essere vissuta. Sono contenta di non aver sbagliato, ho capito che era l’uomo per me, come dice Mina”.

Tornando però all’episodio al quale facevamo riferimento in precedenza, Goggi ha raccontato che un giorno lei e Brezza uscirono in giro per Milano con la macchina del suo futuro compagno e marito. A un certo punto, lui le ha chiesto del suo privato, della sua situazione sentimentale. Lei gli rispose di avere una storia in piedi, che non aveva ancora chiuso come avrebbe voluto. A quel punto, “lui aprì lo sportello dalla mia parte e mi disse: ‘Scendi. Mi dispiace, ma io una donna la voglio tutta per me, una donna a metà non mi interessa‘. E se ne andò”. Quello che sembrava la fine di tutto, fu invece un meraviglioso inizio, sino al tragico epilogo di dieci anni fa: “Tante cose sono cambiate da quando lui non c’è più. Sono un po’ più ‘orsetta’, perché penso che a casa Gianni ci sia sempre”.

Da allora in poi la coppia non si è più separata. Gianni ha lasciato la moglie e ha iniziato questa lunga relazione amorosa con la showgirl che si è conclusa solo con la sua dipartita.

I due dopo quasi trent’anni di relazione hanno deciso di sposarsi solo nel 2008