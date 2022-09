Conoscete chi è Paola Ferrari: età, carriera, chi è il marito, Instagram, oggi, figli, foto

Solo negli anni Ottanta inizia a lavorare come giornalista sportiva per la rete lombarda Telenova. Contemporaneamente scrivete articoli di calcio per il giornale per ragazzi Intrepido. Nel 1988 lavora alla RAI, realizzando alcuni servizi per la Domenica Sportiva. L'assunzione alla rete arriva nel 1992. Da qui la sua carriera inizia a decollare: nel 1992 lavora al Tg2 Costume e Società, contemporaneamente, fino al 2002, conduce l'edizione notturna del telegiornale. Dal 2000, invece, conduce l'edizione delle 13 del TG2. Ha lavorato anche a Pole Position (prima donna a condurre questo programma), 90° minuto (prima donna a condurre questo programma) e I figli di Eupalla.

Torna poi alla Domenica Sportiva, dove lavora tuttora a Dribbling Mondiale, Tuesday Champions, Un mercoledì da campioni e Play Off Champions. Intervallano la carriera di giornalista altre attività: nel 2005 è concorrente della trasmissione Ballando con le stelle di Milly Carducci. Nel 2008 si candida alle politiche, alla Camera dei Deputati per la circoscrizione Lazio I. La sua candidatura è legata a La Destra di Francesco Storace e Daniela Santachè. Torna in televisione per condurre Piazza di Siena a Roma, Notti mondiali, Domenica Sportiva e Stadio Europa fino al 2012. Nel 2015-2016 torna a lavorare a 90° minuto dopo una pausa di 10 anni. Nel 2018, insieme a Paolo Rossi, conduce il pre e il post partita delle partite di calcio in onda su Rai 1. È l' estate del 2020 quando conduce nuovamente 90° minuto flash e 90° minuto (programma televisivo italiano). Nel 2021 torna a lavorare per la RAI (servizio pubblico radiotelevisivo italiano), un'esperienza che sarà seguita da Lucis

Il debutto al cinema

Nel 2021 ha debuttato al cinema con il primo film prodotto da lei con i Lucisano e Vision Distribution. Si tratta di un docu-film con Edoardo Leo.

Chi è il marito, vita privata

Si è sposata con Marco De Benedetti, un imprenditore, il 10 aprile del 1997. Con lui ha avuto due figli: Alessandro, nato nel 1999 e Virginia, nata nel 2000. La giornalista è cattolica e devota di San Francesco D’Assisi.

Instagram: Paola Ferrari punta sui social

Paola Ferrari è molto seguita su Instagram, il suo account, @paolaferrari_db, conta ben 62,2mila follower!